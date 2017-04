Tyrkisk TV-kanal: Ja-siden leder klart i Tyrkia

Saken oppdateres

Dersom ja-siden vinner frem vil det gi Recep Tayyip Erdogan mer makt.

De siste valglokalene stengte klokken 16.00 norsk tid. Velgerne i landet skal si ja eller nei til en stor omlegging av det politiske systemet.

Valgresultatene er ventet senere søndag. Tyrkia har ikke offisielle valgdagsmålinger og mediene forbys å offentliggjøre resultater før valgkommisjonen gir grønt lys, enten klokka 20 eller tidligere, norsk tid.

Tyrkere i utlandet stemte ja

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu melder at 60,8 prosent så langt har sagt ja til grunnlovsendingene, mens 39,2 prosent har sagt nei. Ifølge Anadolu har også et klart flertall blant tyrkerne i utlandet sagt ja. Blant 14,2 millioner talte stemmer skal det ha vært en overvekt på 60 prosent for tilhengerne av grunnlovsendringer.

Hvis ja-siden vinner, vil 18 endringer i grunnloven tre i kraft. Tyrkias parlamentariske system vil da erstattes med et presidentsystem der statsministerposten avskaffes. President Recep Tayyip Erdogans makt vil økes kraftig.

– Et ja fra velgerne med høyest mulig margin vil bli en lærepenge for Vesten, sa Erdogan på sitt siste valgkampmøte. Han har lovet å gjeninnføre dødsstraffen hvis velgerne stemmer ja. Det vil i så fall bety at landets EU-søknad er historie.