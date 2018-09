Tyrkisk talsmann: Idlib-offensiv satt på pause

– Et angrep, hvis det blir flere, vil ikke komme før om flere uker, sier tjenestemannen til nyhetsbyrået AFP, på betingelse om ikke å bli navngitt.

Også talsmannen til Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, sier at partene har kommet til enighet om ikke å gå til fullt angrep i Idlib – ennå.

Andre spår at den varslede militæroffensiven fra russiske og syriske styrker mot den opprørskontrollerte provinsen utsettes til nærmere nyttår. Russiske og syriske fly har allerede bombet mål sentralt i Idlib, men angrepene har avtatt den siste uken.

Ber Russland bruke sin makt

Den tyske utenriksministeren Heiko Maas møtte sin russiske kollega i Berlin i går, fredag.

Heiko Maas bad da Sergej Lavrov bruke all sin innflytelse for å få den syriske regjeringen til å reversere det varslede storangrepet mot den opprørskontrollerte provinsen.

Lavrov mente at det som blir meldt om planene bak offensiven ikke er en sann representasjon av fakta, skriver nyhetsbyrået AFP.

Lavrov sa også de ville gjør alt de kunne for å sørge for at sivile ikke ville lide, men nevnte ikke noe om å parkere planene.

Store syriske regjeringsstyrker har de siste ukene posisjonert seg på flere fronter, slik at opprørerne er omringet og har få veier ut.

Fakta om Idlib-provinsen Ekspandér faktaboks Idlib-provinsen nordvest i Syria er rundt 6.000 kvadratkilometer stor og den åttende største av landets 14 provinser.

Provinsen hadde før krigen rundt 1,5 millioner innbyggere, men FN anslår at befolkningen nå er doblet som følge av internflyktninger fra andre deler av Syria.

Provinshovedstaden Idlib hadde før krigen rundt 165.000 innbyggere, de fleste av dem sunnimuslimer.

Idlib regnes i dag som Syrias siste opprørskontrollerte provins.

Opprørere fra andre deler av landet er de siste årene tvangsflyttet til Idlib, sammen med sine familier, etter hvert som syriske regjeringsstyrker og deres allierte har tatt kontroll over stadig flere områder.

Den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som har sterke bånd til al-Qaida, kontrollerer i dag rundt 60 prosent av provinsen.

Mer moderate tyrkiskstøttede opprørere kontrollerer den nordvestlige delen som grenser til Tyrkia.

Syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske kampfly, har de siste ukene angrepet opprørsmål i idlib og truer med en storoffensiv. (Kilde: NTB)

Frykter blodbad og flyktningstrøm

Russland holdt i forrige uke møte med Tyrkia og Frankrike om situasjonen i den syriske provinsen. Og i starten av september var Idlid hovedtemaet da lederne for Tyrkia, Iran og Russland møttes i den iranske hovedstaden.

Russland og Iran er Assads nærmeste allierte mens Tyrkia har helt siden opprøret mot regimet startet for sju år siden, støttet opprørssiden.

Selv om det offisielt kom lite ut av Teheran-møtet, hvor motsetningene mellom Erdogan og Putin rundt Syria-spørsmålet var tydelige, har det vært intense forhandlinger i etterkant.

FNs Syra-utsending Staffan de Mistura har presset hardt på for at de to skal snakke sammen.

Disse tre regnes som nøkkelpersoner som kan avgjøre Idlibs skjebne; f.v. president Vladimir Putin, Hassan Rouhani og Recep Tayyip Erdogan. Den diplomatiske dragkampen har fortsatt i etterkant av møtet i Teheran 7. september. Foto: Handout . / Reuters

Tyrkia er sterkt imot et militært angrep på Idlib. De frykter med støtte fra FN at det blir et «blodbad», som ender med en stor flyktningstrøm mot den syrisk-tyrkiske grensen.

Tyrkia har allerede tatt imot tre millioner syrere, og skulle de ytterligere tre millionene som befinner seg i Idlib-provinsen også prøve å komme seg til Tyrkia, vil dette føre til en svært uhåndterlig situasjon.

Fakta om krigen i Syria Ekspandér faktaboks Konflikten i Syria begynte i mars 2011 da fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad ble slått ned med hard hånd.

Opposisjonen grep etter hvert til våpen, og i løpet av 2012 utviklet det seg til full borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper, mange av dem med støtte fra andre land i regionen og Vesten, har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits.

Syriske regjeringsstyrker og deres allierte har det siste året gjenerobret store områder fra opprørere.

En rekke opprørsgrupper er fortsatt aktive i landet, flere av dem ligger i krig med hverandre,

Krigen i Syria har ifølge den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hittil kostet over 350.000 mennesker livet.

Syria hadde før krigen 23 millioner innbyggere. FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har registrert over 5 millioner syriske flyktninger i andre land og anslår at ytterligere 6,3 millioner er på flukt inne i Syria.

FNs forsøk på å få i stand en politisk løsning har så langt ikke ført noen vei.

Det tyrkiske militæret har allerede forsterket sitt nærvær i grenseområdene og har også opprettet såkalte observasjonsposter inne i Syria.

Svært mange i Idlib er internflyktninger, evakuert eller flyktet dit fra andre, tidligere opprørskontrollerte områder.

I tillegg befinner det seg trolig en stor andel islamistiske fremmedkrigere der, og Tyrkia er bekymret for at også disse vil følge med strømmen mot grensen.

Observatører anslår at den islamistiske bevegelsen Hayat Tahrir as Sham, som springer ut fra den tidligere Al Qaida-allierte al-Nusra-fronten, kontrollerer rundt 60 prosent av provinsen, som grenser til Tyrkia.

Også i den lille byen Maarat al-Numan viste folk etter fredagsbønnen sin protest mot Assad-regjeringens varslede angrep mot Idlib-provinsen. Foto: Ugur Can / AP

Begrenset opprør mot islamister

En Syria-analytiker sier at et mulig kompromiss mellom Russland og Tyrkia kan være at Tyrkia gir sin støtte til begrenset angrep, hvor målet er Hayat Tahrir as Sham. Både Tyrkia og Russland er interessert i å begrense Hayat Tahrir as Shams makt og geografiske posisjon.

Russland på sin side er interessert i å få stanset droneangrep mot den russiske flybasen som ligger i naboprovinsen Latakia.

Den russiske og tyrkiske presidenten skal møtes igjen i den russiske byen Sochi på mandag.