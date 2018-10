USAs utenriksminister Mike Pompeo ankom i formiddag Tyrkia for å diskutere journalisten Jamal Khashoggis forsvinning. President Donald Trump har varslet snarlige svar i saken, etter Pompeos samtaler i Saudi-Arabia tirsdag.

Den regimekritiske saudiarabiske journalisten har vært savnet siden han gikk inn på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober. Foto: Petros Giannakouris / AP

Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu var positiv etter samtalen med Pompeo. Tirsdag utvidet Tyrkia etterforskningen til å også inkludere konsulens residens i Istanbul, og i ettermiddag fikk etterforskerne slippe inn i residensen.

Kilder i det tyrkiske statsapparatet hevder Khashoggi ble mishandlet, drept og partert av saudiarabiske agenter inne på konsulatet. Saudi-Arabia har så langt avvist anklagene og innledet et samarbeid med Tyrkia om etterforskningen av saken.

USAs utenriksminister Mike Pompeo og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i Ankara onsdag. Foto: AP

Saudi-Arabia vil ikke skjerme noen

Saudiarabiske myndigheter har lovet å ikke skjerme noen fra etterforskningen, sa Pompeo på flyet på vei til Tyrkia onsdag morgen. Alle eventuelle skyldige vil angivelig bli stilt til ansvar.

Flere tyrkiske medier har de siste dagene viderebrakt grusomme detaljer om hva Khashoggi angivelig ble utsatt for på konsulatet.

Opplysningene stammer fra anonyme kilder, og noen av påstandene er motstridende.

Kronprins Mohammed bin Salman ble tatt varmt imot i Storbritannia i vår, da han reiste til USA, Egypt og en rekke europeiske land. Foto: TOLGA AKMEN / AFP

Bånd til kronprins Mohammed bin Salman

Fire av dem Tyrkia mistenker å stå bak Jamal Khashoggis forsvinning, skal ha bånd til Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman, melder avisen New York Times.

En av dem det skal være snakk om har ofte blitt sett sammen med kronprinsen på reise, blant annet nylig i Paris og Madrid.

Han har også vært avbildet sammen med bin Salman, skriver New York Times.

Tre andre skal ifølge vitner og andre opplysninger være en del av kronprinsens sikkerhetsteam.

New York Times viser til dette bildet tatt i Houston i april i sin artikkel om flere av dem Tyrkia skal mistenke for å ha noe med forsvinningen å gjøre. Kronprins Mohammed bin Salman turnerte USA og en rekke vestlige land i vår. Foto: Steve Gonzales / AP

En femte er også identifisert som en rettsmedisiner, som skal være en høytstående tjenestemann innenriksdepartementet.

Tyrkiske tjenestemenn mener disse fem var en del av delegasjonen som befant seg på konsulatet den dagen journalisten Jamal Khashoggi forsvant.

Om det viser seg å stemme, vil de kunne knyttes direkte til kronprinsen, som hevder at verken han eller den saudiarabiske regjeringen har kjennskap til saken.

USAs utenriksminister Mike Pompeo drøftet forsvinningssaken med kronprins Mohammed bin Salman i Riyadh tirsdag. Foto: LEAH MILLIS / Reuters

Saudi-Arabia avviser anklager

Både USAs president Donald Trump og utenriksminister Mike Pompeo uttalte tirsdag at Saudi-Arabia nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Jamal Khashoggi har, i blant annet i kommentarartikler i Washington Post, kommet med kritikk mot tronarving bin Salmans styre.

En høytstående tyrkisk tjenestemann sa tirsdag til nyhetsbyrået AP at politiet som ransaket konsulatet, har funnet beviser for at Khashoggi ble drept der.

President Donald Trump i bønn med pastor Andrew Brunson i Det hvite hus 13. oktober, etter at han fikk slippe ut av Tyrkia. Foto: Mike Theiler / Reuters

Syria og sanksjoner

USAs utenriksminister Mike Pompeo diskuterte også situasjonen i Syria med president Recep Tayyip Erdogan, før han møtte de tyrkiske familiene til tre lokalt ansatte ved U.S. mission som ble pågrepet etter kuppforsøket i 2016.

For få dager siden opphevet en domstol i Tyrkia husarresten og reiseforbudet for den amerikanske pastoren Andrew Brunson.

Pastoren fra Nord-Carolina bodde i Izmir i Tyrkia da han ble pågrepet høsten 2016, anklaget for å ha hatt kontakt med den forbudte kurdiske organisasjonen PKK og Gülen-bevegelsen, begge stemplet som terrororganisasjoner i Tyrkia.

Saken har forsuret forholdet mellom Tyrkia og USA, hvor presidentene i begge land har vært involvert.