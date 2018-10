Tyrkisk domstol opphever husarrest for amerikansk pastor

I retten i byen Aliaga ba aktor om at amerikaneren måtte dømmes til opptil ti års fengsel for medlemskap i en terrorgruppe. Men påtalemyndigheten foreslo også at Brunson fra nå av bør få slippe husarrest. Også reiseforbudet hans ble foreslått opphevet.

Kort tid etter ble det klart at domstolen fulgte anbefalingen. Dommen ble på over tre års fengsel, men både husarresten og reiseforbudet oppheves.

– Det som har skjedd, er at han er dømt til fengsel i tre år, men retten har brukt varetektsfengslingen og telt den mot lengden på fengselsdommen. Det betyr at han i realiteten er fri, sier Morten Myksvoll, redaktør for nettstedet tyrkiskpolitikk.no.

Dermed kan pastoren trolig reise tilbake til USA umiddelbart.

– Rettssaken har ifølge tyrkiske myndigheter vært ordinær. Samtidig har bevisførselen vært veldig spesiell, forklarer Myksvoll.

– De siste dagene har retten fått høre flere vitner knytte Brunson til ulike hendelser. Så viser det seg at flere av disse hendelsene skjedde mens Brunson satt i fengsel. Mange av vitnemålene mot ham har vært falske, og det har vært anklager som ikke har gitt mening i utgangspunktet. Han ble blant annet beskyldt for å ha vært med og planlagt kuppet mot president Erdogan i 2016.

To år i arrest

Den amerikanske pastoren, som har bodd i Tyrkia de siste årene, ble pågrepet høsten 2016, anklaget for å ha hatt kontakt med den forbudte kurdiske organisasjonen PKK og Gülen-bevegelsen. Begge er stemplet som terrororganisasjoner i Tyrkia.

Fengslingen av Brunson har skapt store problemer i forholdet mellom de to NATO-allierte landene Tyrkia og USA.

Regjeringen til president Donald Trump har innført sanksjoner mot flere tyrkiske ministre og økt tollbarrierene mellom landene.

Regjeringen i Tyrkia svarte med samme mynt. Sanksjonene har imidlertid bidratt til å forverre de store problemene i tyrkisk økonomi.

– Dagens løslatelse av Brunson gjør nok at forholdet kan bli litt bedre, selv om det fortsatt er mange konflikter som gjenstår. Men akkurat dette har vært en uttalt konflikt mellom presidentene Erdogan og Trump, så det vil nok bedre ting noe. Fengselsstraffen er også på en slik lengde at han slippes fri og da tror jeg amerikanske myndigheter vil være fornøyd med at pastoren nå kan reise ut fra Tyrkia.

– Hvordan er reaksjonene i Tyrkia på at Bronson løslates?

– Det har vært konspirasjonsteorier i tyrkiske medier rundt Brunson. Senest i dag var en avis som spekulerte i at dersom kuppforsøket i 2016 hadde lykkes, så ville Branson ha blitt ny CIA-sjef. De har bygget opp bilde av ham som storforbryter over lang tid, og det at han nå løslates kan nå føre til reaksjoner mot Erdogan.

