Tyrkias mektige mann er med på å styre krigens utvikling

Han leder et land som ligger i både Europa og Asia og er på talefot med både Putin og Zelenskyj. Derfor kan ikke Erdogans rolle i krigen i Ukraina overdrivers.

– Med unntak av Zelenskyj, Putin og Biden, er det ingen som er en viktigere spiller i denne konflikten enn Erdogan, sier fagansvarlig for utenriks i VG Nilas Johnsen.

Han har skrevet boken Erdogan -Tyrkias nye sultan.

– Etter samtalen med Putin i går ringte den russiske forsvarsministeren Sjojgu vår forsvarsminister Hulusi Akar for å si at kornforsendelser vil fortsette som tidligere planlagt fra klokka 12 i dag, sa Erdogan. Foto: HANDOUT / AFP

Korneksport fra Ukraina

I dag ble det klart at Russland igjen vil tillate ukrainske skip å seile på Svartehavet. Ukrainsk hvete, mais og solsikkeolje er avgjørende for verdens matforsyning. Det hadde enorme konsekvenser da krigshandlingene forhindret mateksporten fra Europas kornlager.

Avtalen som gjorde det mulig for kornskip å forlate ukrainske svartehavshavner har vært en fjær i hatten for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

Derfor hadde Erdogan samtaler med både Putin og Zelenskyj etter at Russland lørdag fortalte at de trekker seg fra avtalen. Begrunnelsen var et angrep med droner mot Svartehavsflåten i Sevastopol på den russiskkontrollerte Krim-halvøya.

– Etter samtalen med Putin i går, ringte den russiske forsvarsministeren Sjojgu vår forsvarsminister Hulusi Akar for å si at kornforsendelser vil fortsette som tidligere planlagt fra klokka 12 i dag, sa Erdogan.

Zelenskyj takker Erdogan

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj takket onsdag Erdogan for rollen han har spilt for å bevare kornavtalen med Russland.

I en Twitter-melding skriver Zelenskyj at han snakket med Erdogan på telefonen onsdag og takket ham for å ha deltatt aktivt for å redde avtalen.

Avtalen som gjorde det mulig for kornskip å forlate ukrainske svartehavshavner har vært en fjær i hatten for Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Foto: Hassan Ammar / AP

Skipene som seiler ut fra Ukraina må gjennom det tyrkiske Bosporosstredet. Tyrkia er dermed strategisk plassert i denne saken. Erdogans rolle i å fremforhandle avtalen mellom Russland og Ukraina gjør ham til en viktigere part i denne konflikten.

– Det at korneksporten kan gjenopptas gir Tyrkia bare mer påvirkning, sier Nilas Johnsen.

Gass til Europa

Til tross for krigen og sanksjonene mot Russland, er mange europeiske land fortsatt avhengige av russisk gass.

Putin vil eksportere gass til Europa gjennom Tyrkia. Denne uken fortalte den russiske presidenten at han ønsker å etablere en gassentral der.

– Dette er et realistisk prosjekt, og kan bli løst raskt ... Jeg tviler ikke på at det er mange i Europa som ønsker dette, sa Putin i TV-overført tale på mandag.

Etter sabotasjen mot gassledningene Nord Stream 1 og 2 i september, har mye av gassleveransen fra Russland og Europa stoppet opp. Før krigen kom 40 prosent av gassen i Europa fra Russland.

– President Erdogan er en mann som holder ord ... og det blir lettere for oss å kontrollere Svartehavet, sa Putin ifølge nyhetsbyrået Reuters. Foto: ALEXEY DRUZHININ / AFP

I 2017 ble det undertegnet en avtale om eksport av russisk gass til Tyrkia. TurkStream er en ledning fra Krasnodar, som går under Svartehavet til Tyrkia. Foreløpig frakter den bare gass til Tyrkia og Serbia, men det kan utvides.

– Dette er et forsøk på å splitte Nato og EU gjennom energiforsyning. Tyrkia har en mildt sagt kontroversiell rolle i Nato og et komplisert forhold til EU, sier Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlegging på Aalborg Universitet til Danmarks Radio.

Russerne vil lage en gassentral i Tyrkia som på sikt kan eksportere gass videre til Europa.

– Det er lettere for oss å jobbe med Tyrkia. President Erdogan er en mann som holder ord ... og det blir lettere for oss å kontrollere Svartehavet, sa Putin ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Stenger Sverige og Finland ute

I tillegg til å være en mann som Putin stoler på, er Erdogan også leder for et Nato-land.

Og i kraft av det, har Erdogan blokkert Sverige og Finlands medlemssøknader.

– Sverige har vært en vugge for terrorisme. Og terroristene har infiltrert hele veien inn i deres nasjonalforsamling, sa Erdogan i et intervju med PBS, en offentlig amerikansk TV-kanal i september.

I morgen reiser Nato-sjef Jens Stoltenberg til Tyrkia og skal på fredag ha møter med Erdogan. Sverige og Finland står garantert på agendaen Foto: Bernat Armangue / AP

Under Nato-toppmøtet i juni så det ut til at Erdogan ville gå med på å la Sverige og Finland bli medlemmer i forsvarsalliansen. Så ombestemte han seg.

I morgen reiser Nato-sjef Jens Stoltenberg til Tyrkia og skal på fredag ha møter med Erdogan. Sverige og Finland står garantert på agendaen

Erdogan har stilt en rekke krav for å godkjenne de to landenes Nato-søknader, blant annet at Sverige utleverer en rekke personer tyrkiske myndigheter mener er tilknyttet kurdiske organisasjoner og Gülen-bevegelsen.

– Tyrkia er strategisk viktig plassert og med Natos nest største hær. Det er viktig å ha med landet med på laget. Dette er noe Erdogan er klar over og utnytter i forhold til Natos utvidelse nordover, sier Nilas Johnsen.

– Det er noe Erdogan er klar over når han kommer med krav mot Sverige og Finland, både når det gjelder salg av våpen til Tyrkia og forbud mot kurdiske partier, sier Nilas Johnsen Foto: NRK

Han mener at Erdogan er klar over sin viktighet når han stiller krav til Sverige og Finland.

– Det er noe Erdogan er klar over når han kommer med krav mot Sverige og Finland, både når det gjelder salg av våpen til Tyrkia og forbud mot kurdiske partier.

Venn av Putin og av Zelenskyj

Mens Putin truer Nato med atomvåpen og Nato-land hjelper Ukraina med våpen og trening forsøker Erdogan å være på godfot med begge parter.

Erdogan er ikke bare venn av Russland, han er også venn av Ukraina, noe vi fikk se da Tyrkia solgte dronevåpen til Ukraina tidligere i år. Foto: HANDOUT / AFP

– Det er en vrien balansegang som Erdogan har greid lenge. Også før konflikten i Ukraina da Tyrkia kjøpte russiskproduserte S400 rakettskjold.

Ifølge Johnsen har dette vennskapet med Russland hatt en kostnad for Tyrkia. Blant annet fikk ikke landet delta i samarbeidet om kjøp av F35 Joint Strike Fighter.

Erdogan er ikke bare venn av Russland, han er også venn av Ukraina, noe vi fikk se da Tyrkia solgte dronevåpen til Ukraina tidligere i år.

– Vårt mål er å organisere et møte mellom de to statslederne. Hele verden betaler prisen for denne konflikten, sa Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu i september, ifølge tyrkiske medier.

De eneste samtalene som har vært mellom partene siden konflikten startet skjedde på tyrkisk jord.

– Som venn av Russland og Ukraina og som Nato-medlem, mener Erdogan at han er best posisjonert til å være megler i denne konflikten, sier Johnsen.