Hvis du googler «Turkey» får du opp bilder av det mange mener er en av verdens stygge fugler.

Med et hode og hals uten fjær, og med noen dinglende, vortelgnende hudlapper, er den neppe å regne blant de mer billedskjønne fjærkre vi mennesker kjenner til. At den i tillegg er regnet for å være skikkelig dum, gjør neppe saken bedre.

I tillegg til fotografier av det tyrkiske flagget og landets ledere, dukker det selvfølgelig også opp bilder av den stekte kalkunen. Den som ligger ribbet og helstekt på et fat, dandert med litt grønt og oppskårede epler.

Dette er også turkey. Foto: Matthew Mead / AP

Vil ikke forbindes med fjærkre

Dette liker ikke konservative tyrkere. De vil at landet skal fremstå som en stolt stormakt. De vil ikke at landet skal assosieres med et stort fjærkre, en matrett til julehøytiden. Eller, kanskje enda verre: filmer som har floppet helt.

– Se i Cambridge Dictionary og «kalkun» er definert som «noe som går galt», «en dum person» eller «en fiasko», skriver den statlig styrte TV-kanalen TRT.

Spesielt rundt den amerikanske høsttakkefestenThanksgiving står kalkunen - Turkey - i sentrum. Kanskje var det derfor president Recep Tayyip Erdoğan foreslo et navneskifte i desember. I et memorandum ba presidenten tyrkerne om å begynne å bruke Türkiye på alle språk, for å styrke landets merkevare.

I løpet av de neste ukene skal Tyrkia be FN om å registrere landet som Türkiye, i stedet for Turkey, i følge to tyrkiske tjenestemenn.

KULTUR OG HISTORIE: President Erdoğan vil at tyrkernes historie og verdier skal representeres gjennom landet navn. Tyrkerne er et gammelt krigerfolk, noe presidenten liker å minne om. Her fra innsettelsen i 2018 da han ble Tyrkias allmektige president. Foto: AP

Tyrkernes land

Türkiye er det tyrkiske navnet på landet. Fra gammelt av betyr det tyrkernes land. Her er det kanskje er det islendingene som treffer best, de kaller landet for Tyrkland.

Erdoğan mener at navnet Türkiye er det beste uttrykket for det tyrkiske folks kultur, sivilisasjon og verdier.

President har bedt alle bedrifter og fabrikker om stemple produktene sine «Made in Türkiye» i stedet for «Made in Turkey». Hans informasjonsdirektør Fahrettin Altun har satt i gang denne kampanjen på Twitter:

Varer fra «langvekkistan»

Så hvorfor heter landet Turkey på engelsk? En teori er at da handelsmenn i Istanbul, datidens Konstantinopel, sendte fjærkre med skip til Storbritannia på 1500-1600-tallet, kalte engelskmennene fuglene for Turkey coq, altså en hane fra Tyrkia.

På den tiden var det vanlig å kalle opp varer etter opprinnelseslandet. Persiske tepper ble kalt Tyrkia-tepper og indisk mel ble kalt Tyrkia-mel, fordi varene gikk gjennom tyrkiske havner.

For et par hundre år siden var også Tyrkia et uttrykk for noe som kom langt borte fra, varer fra langvekkistan, forklarer Mario Pei, professor of Romanske språk ved Columbia University til amerikansk radio.

Heter «hindi» på tyrkisk

Så er det ironiske kanskje da at denne svære fuglen har fått en annen geografisk tilhørighet på tyrkisk. For tyrkerne kall den for «hindi». Det er kort for Hindistand, altså India.

Tyrkerne tror fuglen kom fra India, men hindi betyr også fiasko på tyrkisk.

Tidligere ambassadør og politiker fra opposisjonspartiet CHP Ünal Çeviköz sier til nettavisen MiddleEastEye at ingen i Tyrkia bør ta det så tungt om Tyrkia assosieres med en fugl.

Han mener hele navneskiftet er bortkastet tid.

– Hellas kaller seg Hellas, men de forsøker ikke å endre navnet på engelsk for det, sier han.

For oss nordmenn er det uansett ikke så komplisert. Vi sier Tyrkia som ligger nært opp til det tyrkiske Türkiye. Og vi kaller jo den store fuglen, og elendige filmer, for kalkun.