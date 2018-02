Tyrkia trapper opp angrep i Syria

For litt over en måned siden startet det tyrkiske militæret en offensiv mot Afrin-regionen, nord i Syria. De siste dagene har denne operasjonen blitt trappet opp, og i går rykket tyrkiske spesialstyrker over grensen.

Det er flere grunner til at Tyrkia trapper opp angrepene i grenseområdene nå. En av grunnene er kampen mot YPG-militsen, en militsgruppe som tyrkiske myndigheter anser som en terrorgruppe. President Recep Tayyip Erdogan misliker sterkt at USA har alliert seg med den kurdiske YPG-militsen i Syria. YPG-militsen har tette bånd til den væpnede tyrkiskkurdiske gruppa PKK.

Macron: Brudd på våpenhvilen

I dag startet en 30 dagers våpenhvile for Syria, som ble fremforhandlet i FN. Våpenhvilen innebærer pauser kamphandlingene mellom klokken 9 og 14, slik at det skal være mulig å frakte sivile og sårede ut av Øst-Ghouta.

Frankrikes president Emmanuel Macron mener avtalen må gjelde for hele landet, og i en telefonsamtale mellom de to presidentene skal Macron ha understreket dette, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tyrkia mener på sin side at avtalen ikke gjelder for styrker som kjemper mot terrorister.

Senere i dag reiser den franske utenriksministeren til Russland for å ha samtaler om hvordan våpenhvilen i Syria kan opprettholdes.

Syrias FN-ambassadør: Vi svarer slik vi må

Syrias FN-ambassadør Bashar Jaafari sa i dag at Syria vil svare på alle angrep mot dem på den måten de mener er nødvendig.

– Dette gjelder for terroristgrupper, Tyrkiske soldater i Afrin, koallisjonen som kjemper mot syriske regjeringsstyrker og Israelske soldater på Golanhøydene.

Jaafari understreket at han ønsket en våpenhvile og en permanent løsning, men at det var mye som måtte til for å nå de målene.

Mange syriske flyktninger i Tyrkia

Det er nå rundt 3 millioner syriske flyktninger i Tyrkia. Mange tyrkere føler seg presset ut av arbeidsmarkedet, og det har til tider vært ampert mellom flyktningene og tyrkerne.

Støttes blant tyrkerne

I Tyrkia får president Erdogan bred støtte for offensiven. Selv om rundt 30 tyrkiske soldater har blitt drept i kampene i Afrin, er det fortsatt unge soldater som verver seg.

Politisk får Erdogan også støtte fra de fleste opposisjonspartiene i landet.