Tyrkia tillater hijab i militæret

Det tyrkiske militæret gjør om på et historisk forbud og tillater nå kvinnelige ansatte å bruke hijab i tjenesten. Det melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Omgjøringen av forbudet som kommer fra forsvarsdepartementet.

Hijab ble i 1982 per definisjon forbudt ved lov, men bare i enkelte sammenhenger. Det var lenge forbudt å gå med hijab i offisielle bygninger, for ansatte i byråkratiet og for studenter ved landets universiteter.

Etter at president Tayyip Erdoğans parti AKP kom til makten i 2002 har forbudene blitt opphevet i tur og orden.

I 2014 løftet de forbudet på universitetene fordi mange mente at det stengte kvinner ute fra høyere utdanning. I august 2016 åpnet myndighetene også for at uniformerte muslimske politikvinner kan få bære hijab.

Hijab-strid

De sekulære i Tyrkia mener hodeplagget er et symbol på politisk islam og mener AKP har en plan om å islamisere Tyrkia når de skritt for skritt opphever skillet mellom religion og stat.

De peker på ønskede restriksjoner på salg av alkohol og direktiver for sminkebruk og kleskode hos kvinnelige statsansatte som det motsatte av demokratiutvikling.

Mens AKP på sin side mener oppheving av forbudene gir større religions- og trosfrihet til folket, dermed fremstår staten inkluderende og ikke-religiøs.

99 prosent av den tyrkiske befolkningen er muslimer og over 60 prosent av kvinnene går med hijab.