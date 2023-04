Tyrkia til Sverige: – Nazistene begynte med å brenne bøker

Mens Finlands flagg ble heist foran hovedkvarteret til Nato tirsdag, kan Sveriges flagg fortsatt komme til å bli satt fyr på andre steder i verden.

Samme uke som Finland ble medlem i Nato, viser Tyrkia ingen tegn til å ville gi Sverige grønt lys til Nato-medlemskap.

Tyrkias utenriksminister fortsetter med verbale angrep på Sverige. Foto: JOHANNA GERON / Reuters

– Sverige må ta ytterligere steg før Tyrkia kan ratifisere søknaden, sier utenriksminister Mevlüt Çavusoglu.

– Nazistene begynte å brenne bøker, deretter angrep de religiøse samlingsplasser, sier Tyrkias utenriksminister, skriver Aftonbladet.

Mevlüt Cavusoglus «sleivspark» hentyder til episoden med koranbrenning utenfor Tyrkias ambassade i Stockholm.

Den omstridte Rasmus Paludan fra det danske partiet Stram Kurs provoserte Tyrkia og andre muslimske land da han tente på et eksemplar av koranen.

Det skjedde utenfor den tyrkiske ambassaden i Stockholm 21. januar.

Koranbrenningen førte til demonstrasjoner i mange muslimske land. Bildet er fra Peshawar i Pakistan 24. januar. Foto: Muhammad Sajjad / AP

Handlingen førte til store demonstrasjoner mot Sverige i flere muslimske land.

«Fristed for kurdiske terrorister»

Tyrkia mener at Sverige er blitt et fristed for kurdiske terrorister, skriver Al Jazeera.

Sverige har en lang tradisjon i å gi støtte til kurdere i eksil, inkludert medlemmer i PKK som står på lista over «terrorgrupper» blant annet i USA.

Tyrkia krever en rekke navngitte kurdere utlevert fra Sverige.

Torsdag ble det kjent at Sverige ikke vil utlevere en mann i 50-årene tross at Tyrkia mistenker ham for medlemskap i en terrororganisasjon.

Mannen er svensk statsborger og blir derfor ikke utlevert, har regjeringen bestemt.

I desember blokkerte svensk høyesterett en utlevering av den tyrkiske journalisten Bulent Kenes.

Tyrkia hevder han var sentral i kupplaner mot Erdogan-regimet i 2016.

President Recep Tayyip Erdogan og statsminister Ulf Kristersson. Foto: ADEM ALTAN / AFP

Torsdag skrev det svenske nyhetsbyrået TT at Sverige vil utlevere en mann i 30-årene som er dømt for bedrageri i Tyrkia, og som har vært varetektsfengslet i Sverige.

Han kom fra Tyrkia i august i fjor, og den svenske høyesteretten har nå sagt at de ikke finner noe i veien for en utlevering.

– Tyrkia stiller for strenge krav

Tyrkia har stilt en rekke krav for å godkjenne Sveriges søknad om Nato-medlemskap, og blant disse er utlevering av et antall personer.

Sverige statsminister Ulf Kristersson mener landet ikke klarer å oppfylle alle kravene som Tyrkia stiller.

– Tyrkia bekrefter at vi har gjort det vi har lovet. Samtidig krever de ting som vi ikke kan eller ikke vil gi dem, sa Sveriges statsminister på en sikkerhetskonferanse nylig, skriver Al Jazeera.

Kristersson mener likevel at Tyrkia vil godkjenne Sveriges søknad før eller siden.

Sveriges utenriksminister Tobias Billström mener Tyrkia ikke lenger har en god grunn til å trenere svensk medlemskap i Nato.

– Budskapet kommer til å være at vi har gjort vår del av avtalen og den tyrkiske nasjonalforsamlingen bør starte godkjenningsprosessen, sier Billström til det svenske nyhetsbyrået TT.

Demonstrasjon mot Sverige i Lahore i Pakistan 24. januar. Foto: K.M. Chaudary / AP

Under møtet med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu la Billström fram at Sverige nå har etablert ny lovgivning som fra 1. juni vil gjøre det vanskeligere å benytte svensk territorium til terroraktiviteter og finansiering av terror.

Fornuftsekteskap

Tyrkias stadige trenering av Sveriges medlemskap i Nato begynner å slite på medlemmene i forsvarsalliansen.

Spesielt administrasjonen i USA skal være lei av Erdogans handlemåte. Amerikanerne er også provosert over at Tyrkia for noen år siden kjøpte avanserte luftvernvåpen fra Russland.

Håpet er at situasjonen i forhold til Sverige vil endre seg etter valget i Tyrkia 14. mai.

Politico skriver at forholdet mellom Nato og Tyrkia er som et ekteskap uten kjærlighet, det er kun basert på fornuft.

Klart spark til Sverige fra en demonstrant i Malaysia etter koranbrenningen i Stockholm. Foto: Vincent Thian / AP

Begge parter har gjort seg avhengig av hverandre. Nato trenger Tyrkia av blant annet geopolitiske grunner og for landets innsats mot IS og andre terrorgrupper i regionen.

Tyrkia trenger Nato-medlemskapet for å trygge sin egen sikkerhet i skjæringspunktet mellom vest og øst. Landet som har Natos nest største forsvar er også avhengig av å kunne få kjøpt amerikanske F-16-fly og andre våpen.

Stoltenberg fortsatt optimist

Nato-landene er enige om at Sverige bør innlemmes i forsvarsalliansen så fort som mulig, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

– Nå er det på tide at Sverige også blir med, sa Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag, da Nato-landenes utenriksministre avsluttet sitt to dager lange møte i Brussel.

Tyrkia og Ungarn er som kjent de eneste Nato-landene som ennå ikke har villet ratifisere svensk medlemskap.

Sverige søkte om å gå inn i Nato sammen med Finland, men står nå alene igjen.

Det er ventet at landet følger etter om ikke altfor lenge, trolig før sommeren.