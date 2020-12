Tyrkia risikerer å bli Europas søppeldynge

Til tross for sitt grønne mål, resirkulerer landene i EU fortsatt mindre enn en tredel av eget plastavfall. Resten blir, ifølge nettstedet ednh.news, brent eller begravet.

Av det som går til resirkulering, blir halvparten sendt til land utenfor EU.

Etter at Kina lukket døren for europeisk søppel for to år siden, har Tyrkia seilet opp som det landet i verden som tar imot mest avfall fra EU.

Ifølge Eurostat sendte EU rundt 11,4 millioner tonn søppel til landet i 2019. Nummer to på listen var India. De tok imot 2,9 millioner tonn avfall fra EU samme år. Fra 2016 til 2019 ble mengden plastavfall fra EU til Tyrkia tidoblet.

Og nå begynner problemene å gjøre seg gjeldende i Tyrkia.

Recep Tayyip Erdogan er Tyrkias president. Foto: Ozan Kose / AFP

Ender opp på ulovlige fyllinger

I utgangspunktet blir avfallet, slik som plast, sendt til Tyrkia for forsvarlig håndtering. Blant annet ved gjenvinning. Og EU betaler store summer for å bli kvitt avfallet sitt.

Mye ender imidlertid på ulovlige fyllinger rundt om sør i Tyrkia.

Ifølge ednh.news skal det finnes minst 10 kjente ulovlige fyllinger.

– Innbyggerne i EU bør få vite dette: det siste stoppestedet for det søppelet de putter i forskjellige resirkuleringsbokser i hjemlandet, ender ikke på et anlegg for resirkulering. Det ender her, i fjell av avfall, sier professor Sedat Gundogdu ved Cukrova Universitet i Adana til nettstedet.

Eksporterer norsk plastavfall

Det er vanskelig å si om norsk plast er en del av det tyrkiske søppelproblemet.

Ifølge Eurostat er Norge ett av de to landene i verden som sender mest avfall til land i EU. I 2019 utgjorde dette 3,1 millioner tonn. En del av dette er plast til Tyskland. Der blir plasten gjort om til granulat, som igjen brukes til å lage nye artikler i plast.

På Debatten på NRK 1 (se video under) om hvorfor man skal kildesortere plast i Norge i august i år, kom det frem at 36 prosent av all plastemballasje i Norge resirkuleres.

Resten blir brent.

Se Debatten om resirkulering av norsk plast fra august i år. Du trenger javascript for å se video. Se Debatten om resirkulering av norsk plast fra august i år.

I samme program sa nyhetsredaktør Aksel Fridstrøm i Minerva:

– Norge har nesten ingen egen industriell kapasitet til å håndtere den innsamlede plasten. Mesteparten blir eksportert til andre land i Europa, sa Fridstrøm.

Samtidig viste han til at Europarådet selv sier at halvparten av det om kommer inn i deres eget plasthåndteringssystem, eksporteres til andre land der man ikke helt vet hva som skjer med avfallet.

På spørsmål fra programleder Fredrik Solvang om hvor norsk plast havner, svarte Fridstrøm:

– I all hovedsak i Tyskland. Men Tyskland har ikke kapasitet nok til å håndtere sitt eget plastavfall. Når norsk plast går til Tyskland, så går det inn i et sprengt system. Tyskland er en av de største eksportørene av plast globalt.

I klartekst betyr det at norsk plast går inn i et system som i utgangspunktet er fullt. Da vil norsk plast fortrenge tysk plast, som igjen sendes ut av Tyskland. Dette blir sendt til land der man ikke har full kontroll på hvordan det behandles.

– Det nordmenn egentlig gjør er å betale tyskere for ikke å resirkulere sin egen plast, slik at overskytende tysk plast blir eksportert til andre deler av verden, sa Fridstrøm.

Ifølge Fridstrøm har europeiske myndigheter gitt uttrykk for at de selv ikke har tillit til egne plasthåndteringssystemer.

Ifølge Grønt Punkt Norge utgjør norsk plast rundt 2,5 prosent av Tysklands samlede innsamlede mengde plastemballasje.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) sier det enkelte land må ta ansvar for eget avfall. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Rotevatn: – Tysk plast er tysk ansvar

NRK har stilt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) spørsmål om plast som samles inn i Norge. Han er helt klar på ansvarsforholdet.

– Vi har kontroll på hvor vår plast blir sendt, og hvor den ender opp. Det vi ikke kan kontrollere er hvor andre lands plast blir av. Det må andre land ta ansvar for. Vi har vært opptatt av å få på plass et regelverk som gjør at alle land har plikt til å ha samme kontroll. Det har vi fått gjennomslag for da vi fikk endret den såkalte Basel-konvensjonen i fjor.

– Så Norge føler ikke ansvar for den plasten vår plast fortrenger, og som blir sendt til et tredjeland?

– Norge har ansvar for norsk plast og hvor den ender opp. Tyskland har ansvar for tysk plast og hvor den ender opp, sier Rotevatn.