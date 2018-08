Tyrkia øker tollen på amerikanske varer

Den politiske striden mellom Tyrkia og USA fortsetter etter at tyrkiske myndigheter onsdag morgen annonserte kraftig økning av tollen på amerikanske importvarer som ris, kjøretøyer, tobakk, alkohol, kull og kosmetikk, skriver AP.

Ordren er signert av president Recep Tayyip Erdogan og øker tollen på amerikanske kjøretøy

Tyrkias visepresident Fuat Oktay mener USA bevisst har gått til angrep på Tyrkias økonomi. Foto: ADEM ALTAN / AFP

med 120 prosent, alkohol med 140 prosent, og tobakk med 60 prosent.

Tyrkias visepresident Fuat Oktay skriver på Twitter at tollen bygges på gjengjeldelsesprinsippet, og er et svar på de «bevisste økonomiske angrepene fra USA».

Politisk strid og lirefall

Den politiske striden mellom de to landene har sitt opphav i Tyrkias snart to år lange fengsling av den amerikanske pastoren Andrew Brunson, som er tiltalt for å ha hatt kontakt med kurdiske PKK og Gülen-bevegelsen. Brunson ble nylig overført til husarrest, og saken mot ham skal etter planen innledes 12. oktober.

Donald Trump har kalt fengslingen en «skam» og gjentatte ganger bedt om at Brunson løslates. Dette har foreløpig ikke skjedd, og USA har svart med en rekke sanksjoner mot Tyrkia.

Først ble det innført sanksjoner mot innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gül den 1. august.

Tyrkia svarte med sanksjoner mot flere amerikanske ministre, og fredag svarte USA med å doble tollen på tyrkisk stål og aluminium, noe som førte til det kraftigste kursfallet på tyrkiske lira siden 2001.

Den tyrkiske liraen er halvert i verdi siden starten av året, og er på et rekordlavt nivå.

Fengslingen av den amerikanske pastoren Andrew Brunson har skapt splid mellom USA og Tyrkia. Pastoren har vært fengslet siden oktober 2016, men er nå i husarrest på grunn av helseproblemer. Foto: Emre Tazegul / AP

Avviser økonomisk krig

Men amerikanske myndigheter avviser tyrkernes påstander om at det er de som er skyld i den økonomiske krisen som Tyrkia står i.

– Den økonomiske smerten begynte ikke da vi innførte sanksjonene mot to personer 1. august i år, sier talsperson Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet natt til onsdag norsk tid.

Heather Nauert i det amerikanske utenriksdepartementet avviser alle anklager om at USA er skyld i Tyrkias økonomiske krise. Foto: Alex Brandon / AP

Nauert hevder hun har økonomer med seg i påstanden om at «det som skjer i Tyrkia stikker langt dypere enn USA» og den nye linjen USA har lagt seg på.

Oppfordret til boikott

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa også tirsdag at landet vil boikotte amerikansk elektronikk som følge av den diplomatiske feiden med USA.

– Vi vil boikotte amerikansk forbrukerelektronikk. Hvis USA har Iphone, så finnes det alltid Samsung, sa Erdogan i en TV-tale. Mens Iphone fra Apple er et amerikansk merke, er Samsung sørkoreansk.

– Vi har også Venus og Vestel, sa Erdogan, en henvisning til tyrkiske produsenter av forbrukerelektronikk.

Erdogan anklaget i tillegg USA for å bruke økonomi som våpen.

– De nøler ikke med å bruke økonomi som et våpen. Hva ønsker dere å gjøre? Hva ønsker dere å oppnå? sa presidenten med henvisning til USA, som i likhet med Tyrkia er medlem av NATO.