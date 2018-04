– Hei Amerika! Hvor mange ganger har jeg sagt dette? Er dere med oss eller er dere med denne terrorgruppen? ropte Erdogan til folkemengden i en av sine mange taler i fjor.

Igjen langet Tyrkias president ut mot USA i frustrasjon over at landets Nato-allierte støtter den kurdiske YPG-militsen i Syria. Tyrkia ser på YPG som en terrororganisasjon og en trussel mot Tyrkias sikkerhet.

I USAs fravær har Russland dukket opp som en støttespiller i Erdogans krig mot YPG-militsen.

For uten president Putins samtykke hadde ikke Tyrkia kunnet bombe og nedkjempe de kurdiske soldatene i Afrin-enklaven ved Tyrkias grense, siden russerne kontrollerer luftrommet over Syria sammen med Syrias president Bashar al-Assad.

Russland og Tyrkia har en felles interesse av å kontrollere spillet om Syrias fremtid.

Kjøper russisk luftforsvar

I fjor overrasket Tyrkia sine Nato-allierte ved å inngå en avtale om å kjøpe luftforsvarssystemet S-400 fra Russland. Dette rakettsystemet fungerer ikke sammen med Natos forsvarssystemer. Tyrkia tok dermed et politisk veivalg og et steg mot øst.

MED GODT GREP: President Erdogan tar et godt grep om Vladimir Putin da de to skulle posere for pressen sammen med sin iranske kollega Hassan Rouhani igår. Foto: POOL / Reuters

I går sa Erdogan at Tyrkia kan komme til å samarbeide med Russland om andre forsvarsprosjekter også. Det er neppe søt musikk i Nato-sjef Jens Stoltenbergs ører. President Putin på sin side har ingenting imot å skape indre strid innen Nato-alliansen.

Kjernekraftverk og gass

I tillegg har Russland og Tyrkia inngått avtaler om gassrørledningen Turkish Stream som skal gå under Svartehavet. Russerne skal eksportere gass til Tyrkia som sender den videre til EU.

Turkish Stream er et viktig økonomisk prosjekt for Russland og en grunn til at Russland trenger å ha et godt forhold til Tyrkia.

ATOMKRAFTVERK: Russiske Rosatom skal sette opp Tyrkias første atomkraftverk i byen Mersin ved Middelhavskysten. Foto: IBRAHIM MESE / AFP

Det andre store energiprosjektet er kjernekraftverket Akkuyu i byen Mersin ved Middelhavet. I går markerte de to lederne at det statlige russiske selskapet Rosatom endelig begynner å bygge Tyrkias første kjernekraftverk. Rosatom eier 51 prosent av atomkraftverket.

Dårlig forhold til Vesten

Presidentene Erdogan og Putin har også en annen ting felles.

De har begge fått kritikk fra Vesten i lang tid, men denne påsken opplevde begge ledere et bunnivå i sine forhold til flere vestlige stater, EU og Nato.

Britene mener at Russland sto bak giftangrepet på den tidligere spionen Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia. I en samlet solidarisk protest utviste EU, Nato, USA, Canada og Norge til sammen 153 russiske diplomater. Som svar satte Russland 189 utenlandske diplomater på dør.

Men Tyrkia sendte ingen russiske diplomater hjem.

President Erdogan leder Tyrkia mot en mer autoritær stat der pressefriheten og oposisjonelle stemmer får stadig dårligere kår.

EU mener Tyrkia må opprettholde en viss demokratisk standard for å beholde sin status som søkerland. Siden kuppforsøket i Tyrkia juli 2016 har forholdet mellom EU og Tyrkia blitt langt mer anstrengt.

OPPGITT OVER EU: President Erdogan sukker på møtet med EU 26. mars. Målet var å forbedre forholdet mellom Tyrkia og EU, men partene kom ingen vei. Tyrkias forhandlinger om EU-medlemskap ligger fortsatt på is. Foto: Stoyan Nenov / Reuters

For å bedre samarbeid om flyktningavtalen, visum og diplomati møttes lederne for EU og Tyrkia i Bulgaria 26. mars. Møtet var ikke vellykket og Tyrkias videre forhandling om EU-medlemskap gjenopptas ikke nå, ifølge Al Monitor.

Snakkes ofte

Presidentene Putin og Erdogan snakker ofte med hverandre på telefonen. I tillegg har de stadig møttes siden de gjenopptok kontakten etter nedturen som fulgte etter at tyrkerne skjøt ned et russisk jagerfly høsten 2015.

Da Putin kom til Ankara i går, var det hans første utenlandsreise etter at han ble gjenvalgt som president.

Sammen med sin russiske kollega trenger ikke Erdogan å forholde seg til krav om menneskerettigheter, demokrati og ytringsfrihet.

Begge to er sterke ledere som har bygget opp solide maktposisjoner over mange år og slik vil de helst ha det: Sitte med makten uten brysom opposisjon eller kritisk presse.

ÅPNE LINJER: Vladimir Putin snakker ofte med sin tyrkiske kollega på telefonen. Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

Business med EU

Men selv om Erdogan ser til russerne i øst som en partner i energi – og militære prosjekter, ser Tyrkia fremdeles vestover for å selge sine varer.

Tyrkias fem største handelspartnere er Tyskland, Storbritannia, Italia, Spania og USA, ifølge avisen Hurriyet.