Tyrkia og Russland har inngått våpenhvile i Syria

Våpenhvilen i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen vil tre i kraft ved midnatt.

Det har Tyrkias Recep Tayyip Erdogan og Russlands Vladimir Putin blitt enige om etter samtaler i Moskva torsdag. De sier at de vil jobbe sammen for å bevare våpenhvilen.

Recep Tayyip Erdogan og Vladimir Putin møttes til samtaler om Syria torsdag. Foto: Pavel Golovkin / AP

Avtalen kommer etter at Nato-landet Tyrkia har vært farlig nært krig mot Russland. Tyrkiske og syriske styrker har den siste tiden vært i harde kamper.

Tyrkia støtter flere opprørsgrupper i landet, mens Russland støtter de syriske regjeringsstyrkene.

Sikrer strategisk viktig vei

Landene ble enige om å etablere en sikkerhetskorridor langs motorveien M4, som forbinder provinsene Idlib og Latakia. De vil også starte felles patruljering langs veien.

Veien er strategisk viktig ettersom den forbinder Idlib med kysten.

Korridoren vil ifølge begge landenes utenriksministre strekke seg seks kilometer nord og seks kilometer sør fra veien, noe som vil utvide Russlands nærvær i Idlib.

Vil likevel slå tilbake

Til tross for våpenhvilen, er Erdogan tydelig på at de forbeholder seg retten til å slå tilbake dersom syriske regjeringsstyrker angriper.

Det beviser han kun timer før våpenhvilen skal tre i kraft. Torsdag kveld melder tyrkiske myndigheter at to soldater er drept og tre såret i et angrep av syriske regimestyrker. Tyrkiske styrker skal ha gjengjeldt angrepet umiddelbart.

Siden forrige måned har Tyrkia sendt flere tusen soldater til Idlib-provinsen. De erklærte krig mot Bashar al Assads regime etter at flere titalls tyrkiske soldater ble drept i et angrep forrige uke. Det har eskalert situasjonen i området, med store tap på begge sider.

I pressekonferansen torsdag sier Putin at de tyrkiske soldatene ble angrepet ved en feil.

Mange på flukt

Idlib er den siste opprørskontrollerte provinsen i Syria. Med militær støtte fra Russland har syriske styrker drevet en kraftig offensiv mot Idlib siden desember i fjor. Ifølge FN har det ført til den største fordrivelsen av mennesker siden krigen brøt ut for ni år siden.

Dette bildet fra 19. februar viser ødeleggelsen av byen Ihsim i sørlige Idlib. Foto: Omar Haj Kadour / AFP

Det har ført til en stor opphoping av mennesker ved grensen til Tyrkia, men Tyrkia nekter å ta imot flere flyktninger. Allerede oppholder minst 3,6 millioner syriske flyktninger seg i landet.

De to statslederne sier torsdag at de håper våpenhvilen kan danne grunnlaget for å få en slutt på de harde kampene i området.

– Jeg håper denne avtalen vil tjene som et godt grunnlag for å stanse den militære aktiviteten i de-eskaleringssonen i Idlib, og stoppe lidelsene til den fredelige befolkningen og den voksende humanitære krisen, sier Putin.

Flere våpenhviler i området har blitt inngått og brutt de siste årene