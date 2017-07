Tyrkia nekter å fjerne soldater fra Kypros

– Det er med tungt hjerte jeg må informere om at til tross for den store innsatsen og engasjementet til alle delegasjonene og de forskjellige partene … så er konferansen om Kypros avsluttet uten at det ble oppnådd enighet, sa FNs generalsekretær António Guterres til pressen i det sveitsiske feriestedet Crans-Montana.

Maratonsamtalene i Sveits for å få slutt på den langdryge konflikten på Kypros ble avsluttet tidlig fredag ​​uten noe gjennombrudd. Her ankommer FNs generalsekretær António Guterres samtalene i Crans-Montana torsdag. Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavusoglu forklarte at årsaken til bruddet var at grekerne og greskkypriotene krevde at tyrkerne måtte trekke sine styrker vekk fra Kypros. Tyrkia har om lag 35 000 soldater stasjonert på øya. Disse soldatene ville tyrkerne fortsatt ha utplassert for å beskytte den tyrkiske delen av befolkningen. Tyrkerne ville heller ikke gå med på det greske kravet om å avstå fra å bruke de militære styrkene på Kypros under en eventuell fremtidig konflikt.

Videre klarte partene på fredag heller ikke å bli enige om hvor mye territorium som skulle tilhøre greskkypriotene og hvor mye tyrkiskkypriotene skulle ha.

En jente holder opp en plakat med klar beskjed til forhandlingsdelegasjonene Foto: Petros Karadjias / AP

Tyrkia insisterte også på at enhver fredsavtale må gi tyrkiske statsborgere rett til å flytte og overføre penger, tjenester og varer til et gjenforent Kypros.

FN håper på nye fredsforsøk

Forhandlingene har blitt avholdt i nærvær av FNs generalsekretær António Guterres. Han understreket at selv om samtalene i Sveits ikke førte fram, betyr det ikke at andre initiativ kan bidra til å løse Kypros-problemet. Han la til at FN vil stille opp igjen dersom partene ønsker å gjenoppta samtalene.

Kypros har vært delt i en gresk og en tyrkisk sone siden 1974. Da okkuperte Tyrkia den nordlige delen av middelhavsøya, som svar på et gresk militærkupp satt i verk av det daværende oberstregimet i Aten.