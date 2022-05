Tyrkia i samtaler med Sverige og Finland

– Dersom Tyrkias forventninger ikke blir innfridd, er det ikke mulig å fortsette prosessen.

Det melder den tyrkiske presidentens kontor onsdag kveld.

En av president Erdogans rådgivere har vært i samtaler med finske og svenske myndigheter. De har snakket om Nato-medlemskap for de to landene.

Rådgiveren har også snakket med representanter fra Tyskland, Storbritannia og USA.

Blokkerte søknadene

Onsdag mottok Nato-sjef Jens Stoltenberg Finland og Sveriges søknad om medlemskap i alliansen.

Søknadene ble likevel blokkert av Tyrkia, og Nato-landene kunne ikke begynne å behandle dem ennå. Alliansen må være samstemte for å kunne ta opp nye medlemmer.

President i Tyrkia, Recep Tayyip Erdogan, sier det vil være feil å innlemme Sverige og Finland i Nato.

Tyrkia kom med flere krav som må innfris før de vil gå videre med å behandle søknadene.

Landet krever at deres nasjonale sikkerhet blir tatt hensyn til. Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu mener svensk og finsk medlemsskap truer den.

Blant annet vil Tyrkia at Sverige og Finland utleverer 30 personer som er anklaget for terror i Tyrkia. Det skrev Financial Times onsdag.

Erdogan har også begrunnet sin motstand med anklager om svensk støtte til væpnede kurdiske grupper.

Noen av de Tyrkia vil ha utlevert har tilknytning til PKK, Det kurdiske arbeiderpartiet. Gruppen er terrorlistet i en rekke land.

Andre har bånd til Gulen-bevegelsen. Tyrkia beskylder de for å stå bak et mislykket kuppforsøket i landet i 2016, ifølge Reuters.

Tyrkia krever også at de nordiske landene skal løfte restriksjoner på salg av visse våpen til Tyrkia, ifølge Reuters.

Dette kartet viser hvilke land som er medlemmer av Nato nå. Nato-landene er i blått.

Får støtte av USA

Så langt er det bare Tyrkia som har vist motstand mot svensk og finsk Nato-medlemskap.

Svenske og finske diplomater drar til Tyrkia i løpet av uken i håp om å finne en løsning. Ifølge Reuters ønsker ikke Erdogan at de skal komme.

USAs president Joe Biden gir klar støtte til Sverige og Finlands søknader. Han lover hjelp dersom de utsettes for aggresjon fram til de er medlemmer, ifølge NTB.

– Jeg ønsker varmt velkommen og gir sterk støtte til den historiske søknaden, sa Biden.

USAs utenriksminister Antony Blinken sier han er tror alliansen kommer til en løsning.

– Når det gjelder medlemskapsprosessen, er jeg veldig trygg på at vi vil komme til enighet, sier han til Reuters.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin tok imot Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist i Pentagon onsdag. Torsdag besøker Sveriges statsminister Finlands president Joe Biden i Det hvite hus Foto: Kevin Dietsch / AFP

Russland varsler reaksjon

Russland har kommet med sprikende signaler etter det ble kjent at Sverige og Finland vil inn i Nato.

President Vladimir Putin sa mandag at svensk og finsk Nato-medlemskap i seg selv ikke er en trussel mot Russland.

I stedet varslet han en russisk reaksjon hvis Nato utvider sin militære infrastruktur i de nordiske landene, ifølge NTB.