Tyrkia blokkerer Nato-søknad – vil først snakke om EU

Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, seier han støttar Tyrkias ambisjon om å bli EU-medlem.

Det skjer etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan på nytt ber om samtalar om EU-medlemskap:

– Først, opne vegen for Tyrkias medlemskap i EU, så vil vi opne for Sverige, akkurat som vi har opna han for Finland, seier Erdogan, ifølge nyheitsbyrået AFP.

Jens Stoltenberg er open for tyrkisk EU-medlemskap. Foto: PETRAS MALUKAS / AFP

Tyrkia har i fleire tiår uttrykt ønske om å bli med i EU, med jamne mellomrom. I 1999 fekk Tyrkia kandidatstatus, men vegen frå dørstokken og inn i varmen hos EU, har vore vanskeleg og lang.

Krigen i Ukraina har på nytt aktualisert medlemskapet.

Sverige og Finland har vore alliansefrie land, men etter at Russland gjekk til krig mot Ukraina, søkte begge landa om Nato-medlemskap.

Tyrkia har vore medlem av Nato sidan 1952, og blokkerte først begge søknadane. I mars sa president Erdogan til slutt ja til Finland.

Erdogan gav tyrkisk ja til finsk Nato-medlemskap i mars i år. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Men Tyrkia blokkerer framleis Sverige sin Nato-søknad. Han har tidlegare levert ei liste med krav til Sverige. No ber han om forhandlingar for å bli med i EU i retur for godkjenning.

Koranbrenning i Sverige er blant det som har sett ein stoppar for tyrkisk ja.

– Viss de ikkje viser den respekten, kan de diverre ikkje vente noko støtte frå oss i Nato-spørsmålet, sa Erdogan etter at den høgreradikale politikaren Rasmus Paludan arrangerte brenning av Koranen utanfor Tyrkias ambassade i Sverige.

I tillegg til koranbrenning, skuldar Erdogan Sverige for å huse «PKK-terroristar». Erdogan har ei liste med namn som han ønsker utlevert til Tyrkia.

Fleire norske parti er kritiske til ein slik utleveringsavtale.

Fleire land reagerte på koranbrenninga i Sverige. Her blir det svenske flagget brent i Lahore i Pakistan. Foto: ARIF ALI / AFP

Kurdistans arbeidarparti (PKK) er eit politisk parti, terrorstempla av EU, USA og Tyrkia. Partiet, som blei oppretta i 1978 med mål om å opprette ein eigen kurdisk stat, har sidan 80-talet kjempa mot tyrkiske styresmakter.

Dei kallar ikkje seg sjølve for ei terrorgruppe, men seier at dei arbeider for kurdiske rettar, og ein kurdisk stat.

Ingen samanheng

Tysklands forbundskanslar Olaf Scolz reagerer på at Erdogan koplar svensk Nato-medlemskap med tyrkisk EU-medlemskap:

– Sverige oppfyller alle krav for Nato-medlemskap, sa Scholz til journalistar i Berlin, ifølge nyheitsbyrået AFP.

– Det andre spørsmålet (tyrkisk EU-medlemskap. red.anm.) er ikkje tilknytta det, la han til.

Stor spenning

I dag starta Nato-toppmøte i Vilnius i Litauen. Både Tyrkias president Erdogan og Sveriges statsminister Ulf Kristersson skal samtale med generalsekretær Jens Stoltenberg i løpet av dagen. Det er difor knytt stor spenning til kva som skal skje der.

Får Sverige bli med i Nato? Og vil Tyrkias moglegheit for å bli med i EU styrkast?

I løpet av møtet skal Nato-landa også diskutere korleis Ukraina kan nærme seg medlemskap i alliansen, og kva tryggleiksgarantiar landet kan få når Russland sin krigføring ein gong tek slutt.

