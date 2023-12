Tyrkerne synes ikke det er trygt å bo her – leier ut på Airbnb

Stemningen er høy bak den tynne veggen som skiller meg og naboen. Denne kvelden er det tydeligvis feststemte mennesker som camper i leiligheten vegg i vegg.

Andre ganger skjer det at jeg hører barnegråt eller høylytte arabiske samtaler.

Og rett som det er møter jeg kvinner i heldekkende nikab i heisen. Trafikken av skiftende mennesker er noe nytt etter jordskjelvet sørøst i Tyrkia tidligere i år.

Faktisk er vaktmesteren, kona hans og jeg blant de siste fastboende i blokka i Istanbul, men ikke så veldig mye lenger.

Andre flyttet etter at bygningsinspektørene kom for å kontrollere om bygget ville tåle et kraftig jordskjelv.

Det inspektørene fant var litt kuriøst, men mest av alt alarmerende. Så nå synes ikke tyrkerne at det er trygt nok å bo her lenger, og leier ut til turister på Airbnb.

POST: Postkassene fylles opp når eierne har flyttet. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Senga svaiet

Her i Istanbul venter man på det store skjelvet. Ingen aner når det vil inntreffe; om det vil skje i morgen, neste år eller om ti år.

Men geologene mener det er sannsynlig at det vil ramme byen med over 19 millioner innbyggere innen 2030, og det er jo ikke lenge til.

Av og til kjenner jeg grunnen skjelve svakt under føttene mine. Istanbul ligger i en aktiv jordskjelvsone. En natt våknet jeg av at senga svaiet fra side til side. Det var ganske ubehagelig.

Jeg tror ikke jeg ble redd, men min og andres oppfattelse av hva et jordskjelv betyr, har endret seg dramatisk etter katastrofen i februar, der minst 55.000 mennesker ble knust under hus og boliger.

55.000 er bare det offisielle tallet, forresten. Pårørende mener langt flere mennesker ble drept, for ingen har oversikt over hvor mange som fortsatt er savnet.

Det jeg så da jeg dro inn til de ødelagte byene morgenen etter skjelvet, var rett og slett skremmende.

Noen bygg hadde bare klappet sammen, og du kunne skimte senger og gardiner mellom de sammenraste etasjene. Andre sto igjen som rene skjelleter der vegger og tak hadde rast ut. Mange tippet bare over og knuste på bakken.

Over alt var det fortvilelse, død og ødeleggelse.

Det har gjort tyrkere redde.

Jordskjelv: Synet som møtte meg i februar i byer som Maras var skremmende, der boligblokker var jevnet med jorden. Foto: NRK

Blokka sto til stryk

Da jeg vendte tilbake til Istanbul etter å ha sett de massive ødeleggelsene under jordskjelvet, la jeg merke til ting jeg aldri hadde fokusert på tidligere.

Blikket festet seg på butikklokalet som ved et skjelv neppe kunne bære tyngden av leilighetene over. På karnapper som fikk bygninger til å lene seg over fortauene og balkonger som var bygget inn som en del av stua. Som i blokka mi.

Hvordan ville det påvirke tyngdekraften ved et skjelv?

BALKONG: I blokka mi er nesten alle balkongene bygget inn i stua. Foto: NRK

Mange blokker i Istanbul har også tilført ulovlig mange etasjer.

Det er over 1 million bygninger i Istanbul. De aller fleste er fra tiden før man kom med nye forskrifter som krevde at de skulle tåle jordskjelv.

Reglene ble innført etter et kraftig skjelv i byen Ismit utenfor Istanbul i 1999. Inntil da hadde den mange hundre år gamle kunnskapen om at denne historiske byen med jevne mellomrom rammes av jordskjelv, blitt fortrengt til fordel for enklere bygg og raske penger.

Det kraftige jordskjelvet tidligere i år ble nok en vekker og utløste et skred av bygningskontroller.

Etter to måneder kom de til blokka mi, og den viste seg å hake av på alle boksene for hvordan man ikke skal gjøre det.

INSPEKSJON: Inspektørene kontrollerer og måler bæringen i hver eneste leilighet. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Jeg lagde en TV-sak på det i mai.

Inspektørene startet i kjelleren og oppdaget raskt et problem. Armeringsstålet i betongen var rustent.

Møysommelig tok de røntgen av alle bæresøylene, og kunne raskt slå fast at det var for lite og for svak bæring, noe som øker risikoen for at etasjene klapper sammen.

Det mest oppsiktsvekkende funnet gjorde de likevel på loftet.

I betongen fant de skjell fra stranden, og alt stål i hele taket var rustent. I tillegg var taket isolert med avispapir.

Taket er isolert med avispapir. Inne i betongen var det strandskjell. Røntgenbildene viser at bæresøylene ikke er sterke nok.

Det var intet mindre enn kuriøst, men inspektørene sa de så mye av det rundt omkring i byen. De mente det ikke var uvanlig tidligere å ta noen snarveier ved å bruke sand fra stranden.

Det var bare synd at de hadde glemt å vaske ut saltet først slik at stålet rustet.

Krangel og bråk

Det var da naboene flyttet, og jeg fikk spørsmål om det samme.

Jeg svarte at det ikke var noen vits i å flytte før jeg fant en leilighet som kunne tåle jordskjelv. De andre ville bare raskest mulig vekk, fikk jeg vite.

FLYTTEKRAN: Mange flyttet ut av blokka i sommer. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Jeg trodde kanskje de ville få pålegg fra myndighetene om å utbedre bygningen. Men slik jeg er blitt det fortalt, er ikke bygget ulovlig etter de gamle reglene som gjaldt den gangen det ble reist.

Dermed er det opp til eierne å finne ut av hva de skal gjøre. Og de krangler så busta fyker.

Noen uker etter at rapporten var klar, møtte jeg en av naboene over en kopp te. Eller eks-nabo for å være korrekt. Heller ikke hun bor i blokka.

Selv var jeg på det tidspunktet usikker på om jeg skulle leie noe midlertidig til leiligheten var ferdig rehabilitert, eller om jeg skulle flytte.

Det sto ganske klart for meg etter denne samtalen hva jeg burde gjøre.

– Alle bare krangler, sa hun.

Det var fullt drama i nabolaget. Alle var enige om at noe måtte gjøres, men der stoppet også enigheten.

Noen ville rive bygget, mens andre ville styrke det. Men de hadde ulike meninger om hvordan det skulle finansieres. Og samtidig skyldte de på hverandre. En av naboene bare løy, fikk jeg høre.

Hun mente at hvis de rev og bygget opp igjen, måtte de droppe de to øverste etasjene fordi det er forbudt med flere enn fire etasjer.

Der røk i så fall min leilighet.

EN KATT ETTER UTSIKT: Hvis blokka skal erstattes med en ny skal den ikke være høyere enn fire etasjer, og denne utsikten er i 5. Foto: Åse Marit Befring / NRK

I tillegg hadde hun laget et atelier i underetasjen, og det kompliserte det hele. Det var nemlig ikke i henhold til plantegningene i kommunen. Hun hadde lovet å gjøre noe med det, men bare lyver, gjentok min nabo i fullt sinne.

Uten et klart pålegg fra kommunen om å rehabilitere bygget, står de på stedet hvil også et halvt år etter.

I En melding jeg fikk fra en av naboene, har de fortsatt ikke bestemt seg for hva de skal gjøre, men hun håper de snart skal møtes for å snakke om det.

Utleies på Airbnb

Hun har invitert meg på te neste gang hun kommer, men da er jeg ikke her i blokka lenger.

Kasser med glasstøy, sko og bøker står klare ved døra. I den store røde kofferten har jeg fått plass til vinterjakker, dyner og PC-skjermen, mens de andre koffertene er stappet fulle av klær, håndklær og sengetøy.

I neste uke går veien videre til en annen leilighet, som har bestått jordskjelvtesten, i hvert fall på papiret.

Hvem skulle ha trodd at jeg skulle flytte så raskt da jeg i juni i fjor skrev under en tre års leiekontrakt. Jeg rakk ikke engang å fjerne dørskiltet der det står «Sidsel Wold».

Vaktmesteren må også ut, forresten, for han skal pensjoneres.

Og gjett hva?

Snart skal også min leilighet gjøres klar for utleie på Airbnb.

De kan tjene gode penger på uvitende turister, for det kan ta lang tid før naboene blir enige om hva de skal gjøre med bygget som ikke vil tåle et kraftig jordskjelv.