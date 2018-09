Søndag morgen lokal tid traff supertyfonen land i Hongkong. Vinden er oppe i 200 kilometer i timen.

På veien over havet fikk tyfonene ny kraft, etter at den ble noe svekket over land på Filippinene. På veien fikk også Taiwan føling med de enorme kreftene i supertyfonen.

Nå er «Mangkhut» igjen klassifisert som en kategori 5-orkan, noe som er høyeste nivå.

Enorme ødeleggelser

«Mangkhut» feide innover Hongkong og det sørlige Kina natt til søndag, etter at den fredag og lørdag ødela alt i dens vei over det nordlige Filippinene.

Der førte uværet til enorme ødeleggelser, og så langt er 25 mennesker bekreftet omkommet.

KNUSTE HUS: Ødelagte hus og avlinger i Tuguegarao City, i Cagayan provinsen på Filippinene. Foto: TED ALJIBE / AFP

ØDELEGGENDE: På Filippinene ødela supertyfonen alt i dens vei. Skadene på hus og eiendom i Alcala i Cagayan-provinsen er enorme. Foto: TED ALJIBE / AFP

Jordskred

De fleste som har omkommet, døde i jordskred i fjellområder på en nordlige hovedøya Luzon, opplyser presidentens kontor, ifølge nyhetsbyrået AFP.

20 av dem omkom i Cordillera-regionen, og fire i naboprovinsen Nueva Vizcaya. Ytterligere et menneske mistet livet da et tre veltet i Ilocos Sur, ifølge rådgiveren Francis Tolentino som har koordinert redningsarbeidet fra president Rodrigo Dutertes kontor i Manila.

Han legger til at det stadig kommer inn nye meldinger, og at tallet på tyfonofre kan øke.

Redningsarbeid

Nord på Filippinene er redningsarbeidet i full gang. Mannskaper er sendt ut til fjerntliggende områder for å anslå skadene og starte opprydningen.

Hus er knust, det ligger skrot overalt og veier er ødelagt.

Søndag morgen ligger tyfonens øye rett sør for storbyen Hongkong, mens vindene pisker kysten av Kina, Taiwan og fortsatt lengst nord på Filippinene.