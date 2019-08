Twitter-sjefens Twitter-konto ble hacket

De 4,2 millioner følgerne til Dorsey fikk seg litt av et sjokk fredag ettermiddag.

Fra Twitter-grunnleggerens egen konto strømmet det ut meldinger med blant annet svært rasistisk og også antisemittisk innhold. I tillegg til meldinger som «forsvarte» Adolf Hitler og Nazi-Tyskland.

Noen av meldingene inneholdt hashtagen #ChucklingSquad som antas å peke på identiteten til hackergruppen som sto bak, skriver AFP.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Hackingen kommer etter at Dorsey og Twitter har jobbet hardt den siste tiden for å rydde opp i støtende og upassende ytringer på nettsamfunnet som et ledd i et økende fokus på «sikkerhet».

Twitters egen kommunikasjonskonto la ut en melding kort etter der de bekreftet at kontoen til sjefen var «kompromittert». Også selskapets talsmann Brandon Borrman bekreftet hendelsen.

– Ja, Jacks konto ble kompromittert. Vi jobber med det og undersøker hva som skjedde, skriver han.