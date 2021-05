Twitter raser over «ubrukelig» mensen-hanske

Eugen Raimkulow og Andre Ritterswürden heter de to tyske gründerne som for kort tid siden befant seg i stormens øye.

De fant nemlig opp et produkt som de mente var løsningen på menstruerendes problemer.

Produktet heter Pinky Gloves – en rosa engangshanske som man kan bruke til å ta ut tamponger og bind, og kaste dem i.

Gründerne deltok på det tyske realityprogrammet «Die Höhle der Löwen», eller «Løvens hule».

Det er et program der håpefulle gründere kan fortelle om ideene sine til potensielle investorer, skriver Deutsche Welle.

Hadde erfaring med kvinner

De hadde bodd i kollektiv med kvinner, og vært gift med kvinner. Slik hadde sett mye mensenprodukter i søpla.

– Etter en stund lukter det bare vondt, sa Raimkulow i TV-programmet, ifølge Deutsche Welle.

Investoren Ralf Dümmel tok ideen på blodig alvor. Han investerte 30.000 euro, tilsvarende over 300.000 kroner, i gründernes produkt.

Men lykken ble kortvarig, ifølge New York Post. Flere tok til Twitter for å reagere på det de mente var et ubrukelig produkt.

Også komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa reagerer på det tyske intimproduktet.

– Det siste menstruerende trenger er ytterligere forsøk på å skambelegge noe av det mest naturlige i verden. Dette produktet er kun med på å holde liv i eldgamle klisjeer om at mensen er ekkelt. Det impliserer at menstruasjon er så ekkelt at du bør fjerne tampong med hansker, sier Frøysaa til NRK.

Hun sier hun ikke kan forstå at ingen grep inn før mensen-hansken ble lansert. Hun er utdannet lærer, og mener man må lære mer om mensen på skolen.

– Jeg synes vi skal prate mye mer om hvordan vi kan tilrettelegge for menstruerende. At vi får mer informasjon om syklus inn i undervisningen, mer informasjon om hvordan syklus påvirker helsa vår, relasjonene våre, jobb, psyken og livet, sier Frøysaa.

Tatt av markedet

På Twitter reagerer blant annet den amerikanske gynekologen Jennifer Gunter.

– Så disse gutta laget rosa hansker så tamponger og bind kan kastes mer diskret. Jeg kødder ikke, skriver Gunter på Twitter.

Mensenkalender-appen Clue har også kommentert produktet på Twitter:

– Pinky Gloves er en tysk startup drevet av menn som mener at mensenblod er urent og at hansker er nødvendige for å skifte tamponger og bind. Hvor skal vi begynne, skriver Clue på Twitter.

En Twitter-bruker har svart Clue med et bilde av hanskene på, og gjør narr av hvor store hanskene er.

Det kokte så mye at de tre samarbeidspartnerne så seg nødt til å trekke produktet sitt, og si unnskyld på Instagram.

– Sammen med Ralf har vi besluttet at Pinky Gloves skal fjernes fra markedet, og iverksatt alle nødvendige tiltak deretter. Vi stopper all innkjøps- og distribusjonsaktivitet, skriver Raimkulow og Ritterswürden i et innlegg også Dümmel har delt.

I posten skriver de to gründerne at de og familiene deres har fått trusler rettet mot seg etter at produktet deres ble kjent.

– Vi beklager til alle som har blitt såret, skriver de videre.