Munnhoggeriet mellom president Donald Trump på den ene siden og ordføreren i Minneapolis, Jacob Frey og Twitter på den andre siden nådde i dag morges norsk tid et nytt nivå.

I hele natt har det vært opptøyer i den største byen i Minnesota. Blant annet ble en politistasjon påtent da demonstranter tok seg inn i bygningen.

Stasjonen ligger i nabolaget der 46-åringen George Floyd døde etter at en politimann under en pågripelse mandag kveld holdt ham i bakken med et kne mot halsen.

Flere nabolag i byen er hardt rammet. Politi og brannvesen har rykket ut til meldinger om branner i både biler og bygninger og plyndring av butikker og banker.

Presidenten skrev i en melding på Twitter at han ikke orker å se på hva som skjer i den flotte byen Minneapolis.

«Enten får ordføreren byen under kontroll ellers sender jeg inn nasjonalgarden», skriver Trump.

Presidenten mener demonstrantene vanærer George Floyds minne.

Presidenten kaller også ordføren i byen for «svak» og «venstrevridd» og mener han utviser mangel på lederskap.

Trump har også skrevet at «når plyndringen begynner, begynner skytingen».

Meldingen har blitt «flagget» av av Twitter, med at den den bryter selskapets retnningslinjer med å glorifisere vold.

Ordføreren svarer

På en pressekonferanse svarte ordfører Jacob Frey på Trumps påstander.

– Svakhet er å ikke ta ansvar, eller å peke på andre i en krisesituasjon. Trump vet ingenting om styrken til Minneapolis. Dette er vanskelige tider for byen vår, men vi skal komme oss gjennom dette, sier Frey, og la til:

– We are strong as hell!

Han har bedt om hjelp fra guvernøren i Minnesota, Tim Walz, som har erklært unntakstilstand. Nasjonalgarden, som er på delstatlig nivå, er allerede kommet til byen for å bistå det lokale politikorpset.

Uroen har også spredd til seg nabobyen St.Paul, og ordføreren der har sluttet seg til Freys bønn om bistand.

