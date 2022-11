Twitter-alternativ har fått en halv million nye brukere

Det har vært en turbulent uke etter at Elon Musk kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar.

Ifølge Musk taper selskapet 4 millioner dollar per dag. Han vil foreta store endringer for å gjøre selskapet lønnsomt.

Siden kjøpet har Twitter sparket rundt halvparten av de ansatte – 7500 personer. Det skal koste 8 dollar måneden for at brukere å få et blått merke som viser at kontoen er verifisert.

Flere store selskaper har satt annonseringen på vent for å se an hvilken retning selskapet tar.

Men har egentlig Twitter, med sine 436 millioner brukere, noen konkurrent?

Spesielt én aktør har opplevd en voldsom vekst de siste ukene.

– Mangler økonomiske muskler

Grunnlegger, administrerende direktør og hovedutvikler Eugen Rochko skrev søndag at de har fått 489.000 nye brukere på under to uker.

MELDER OM VEKST: Grunnlegger Eugen Rochko på Mastodon. Foto: Mastodon

Plattformen sier nå at de har over en million månedlige brukere. Men til sammenligning rapporterte Twitter i juli at de har 238 millioner daglige brukere.

Det er altså en enorm avstand i antall aktive brukere.

Samtidig strever Mastodon allerede med tekniske problemer på grunn av økt trafikk. Siden plattformen er en samling av mange ulike servere, betyr dette at noen kan være nede, mens andre fungerer. (Les mer om dette lenger ned i artikkelen).

– I teorien kunne de vært en konkurrent. Men de er ikke et kommersielt selskap, de er drevet på bakgrunn av frivillighet. De vil derfor ikke ha de samme økonomiske musklene, sier Ida Aalen, medieviter og forfatter av tre bøker om sosiale medier.

SKEPTISK: Medieviter Ida Aalen tror ikke Mastodon blir veldig stor. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Hva er Mastodon?

På overflaten ligner Mastodon på Twitter. Brukerne kan legge ut korte meldinger (maks 500 ord), bilder eller videoer. Her kalles det toots i stedet for tweets.

Meldingene kan få svar, «likes» og bli repostet. Brukerne kan følge hverandre som på Twitter.

Men under overflaten er det annerledes.

– Mange sammenligner den tekniske løsningen med e-post. Vi er knyttet til ulike servere når vi kommuniserer med hverandre, sier Aalen.

Det er enkelt å opprette en bruker, men det kan være vanskeligere å finne folk å følge.

NRK forklarer Hvordan fungerer Mastodon? Bla videre Mastodon er ikke én stor aktør, men et kollektivt nettverk Først velger du en server å være på. Dette kan sammenlignes med en gruppe. Det spiller ingen rolle hvilken du er koblet til, for du kan følge brukere på alle de andre uansett. Makten er desentralisert. Du er knyttet til en server. Hvis den stenger, mister du kontoen din. Så i stedet for at millioner er avhengig av én stor eier, er mange avhengige av hverandre. Eller mange småkonger, om du vil. Twitters grunnlegger Jack Dorsey jobber med en lignende modell for sitt nye nettverk, BlueSky, skriver BBC. Forrige kort Neste kort

Det første som møter deg når du går inn på Mastodon er slagordet «Sosiale nettverk som ikke er til salgs»

Videre skriver de:

«Din nyhetsstrøm bør være fylt med det som betyr mest for deg, ikke hva et selskap mener du bør se. Dette er et radikalt annerledes sosialt medium, der folket selv har styringen».

Mastodon er utviklet av en ideell organisasjon drevet av Eugen Rochko, som opprettet Mastodon i 2016, og støttes via crowdfunding, så vel som av enkeltpersoner og grupper som driver servere.

Slik regulerer Mastodon hatefulle ytringer Ekspandér faktaboks En del av Mastodons suksess er at det er delt opp i mindre samfunn, der enkelt-moderatorer har regler og kan regulere hatytringer bedre enn på større plattformer. Men det kan også være en ulempe og føre til anarki. Grunnleggerne sier de ønsker et mangfold av meninger og emner. Dersom en person legger ut noe rasistisk, er det i praksis to måter vedkommende kan bli utestengt på: Personen kan bli utestengt fra serveren (kan også kalles gruppen eller samfunnet) vedkommende er på. Eller så kan serveren som helhet bli isolert av de andre på grunn av reglene eller mangelen på sådanne som er der.

Medieforsker: «Sunnere», men «kjedeligere»

Ida Aalen beskriver Mastodon som en enklere versjon av Twitter, der meldinger presenteres kronologisk i stedet for at en algoritme bestemmer hva som kommer øverst.

– Det er litt kjedeligere å være der, på godt og vondt. Grunnen til at sosiale medier presenterer innholdet algoritmisk er at brukeren bruker mer tid på engasjerende innhold, forklarer hun.

Det er forklaringen på at Facebook-oppdateringer om hva folk har sett på eller spist til middag har druknet.

– Selskapene vet at det som gir mest engasjement er sterke følelse, og sterke følelser er ofte negative følelser. Det er ofte budskap som splitter, dessverre.

MASTODON: I motsetning til Twitter er mikrobloggtjenesten Mastodon laget av en ideell organisasjon. Foto: Mastodon

Aalen poengterer at mange går inn på sosiale medier for å slå i hjel tid.

– Det er mye dumt som algoritmene dytter til toppen, men det er ikke kjedelig. Det er som en sukkerspinn-diett i stedet for grønnsaker og frisk luft som du vet er sunnere.

– Så du tror ikke Mastodon er det store nye?

– Nei, dessverre. Det tror jeg er finansiert av noen andre rikinger. Jeg heier på dette, men det er ingen lett kamp, svarer Aalen.

Få konkurrenter

Da oppkjøpet var i orden, tvitret Musk «fuglen er sluppet fri». Hans uttalte visjon er færre begrensninger på plattformen.

Ida Aalen tviler på at det er en suksessformel.

– Det er veldig lite sannsynlig at Twitter vil fortsette å være en viktig plattform for diskusjon og debatt hvis alt blir lov. Da kommer ikke den jevne bruker til å ha lyst til å være der, mener Aalen.

NY STRATEGI: Elon Musk vil ha færre begrensninger på Twitter. Hittil har annonsørene vært avventende. Foto: ADREES LATIF / Reuters

Hun viser til at en håndfull Twitter-konkurrenter har forsøkt denne retningen, men at de ikke har klart å vokse.

– Det er bare 6 prosent av den amerikanske befolkningen som jevnlig er innom noen av de alternative plattformene, sier hun.

– Begynnelsen på slutten

Strategien til Musk er så langt blitt møtt med en vegg av kritikk.

Selv om Musk sier trafikken aldri har vært høyere, er annonsørene nølende.

Oppkjøpet ble omtalt i magasinet Fortune som «en av de mest overprisede anskaffelsene i teknologiindustriens historie».

Akkurat nå taper Twitter penger.

– Jeg tror det er begynnelsen på slutten, avslutter Aalen.