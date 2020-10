Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er som om bunnen faller ut, overalt, sa en anonym, men sentral kilde i det republikanske partiet til nyhetsnettstedet Axios i går kveld.

I løpet av lørdag fikk en rekke sentrale republikanere påvist koronasmitte:

Tre senatorer: Thom Tillis, Mike Lee og Ron Johnson

Presidentens valgkampsjef Bill Stepien

Presidentens debattcoach Chris Christie

Lederen av sentralkomiteen i det republikanske partiet, Ronna McDaniel

Flere av dem har helt avgjørende roller i Donald Trumps valgkampinnspurt.

Andre er sentrale i den hektiske prosessen med å få høyesterettsdommerkandidat Amy Coney Barrett godkjent før valget.

Nå er republikanernes videre suksess i fare på grunn av smittespredningen.

Den manglende respekten for et farlig virus, som fortsatt sprer seg i store deler av USA, er en viktig del av årsaken.

– Bruk det helsikes munnbindet

Og det kan bli enda verre de nærmeste dagene.

Folk i mange land har fått erfare kan det ta mange dager fra en blir smittet til en tester positivt for korona.

Det er defor ventet at enda flere i kretsen rundt Trump kan være smittet.

Fox News-programleder Chris Wallace, som ledet debatten mellom Trump og Biden sist tirsdag, sier han vil vente til mandag med å teste seg for å være sikker på at testen forteller sannheten.

I mellomtiden kommer han med en innstendig oppfordring til seerne på TV-kanalen mange republikanere ser på:

– Bruk det helsikes munnbindet og lytt til ekspertene.

Innhentet av munnbind-nekt

Oppfordringen er nødvendig. Å beskytte seg mot koronaviruset er partipolitikk i USA.

Mens Joe Biden og de fleste som støtter ham har gjort det til en fanesak å bruke munnbind når de ikke kan holde tometeren, lar mange republikanere være.

Chris Wallace forteller om nakne ansikter da president Trump og staben hans besøkte debattarenaen i Cleveland på tirsdag. De fleste i Trumps følge satt uten munnbind under den 90 minutter lange debatten innendørs.

Bildene fra rosehagen utenfor det hvite hus forrige lørdag, da Amy Coney Barrett ble nominert som høyesterettssdommerkandidat, viser også sentrale republikanere sitte tett i tett uten munnbind.

Noen av dem, som nå koronasmittede senator Mike Lee, klemte folk i mengden.

Jeg reiste rundt i USA i hele forrige uke og besøkte flere republikanske miljøer og arrangementer. Jeg var blant annet i Georgia og Sør-Carolina der smittetrykket er høyt. Likevel fortalte mange republikanere der meg at de velger ikke å bruke munnbind fordi de ikke tror viruset er så farlig og fordi de vil verne om friheten sin.

TETT I TETT: Bildene fra Rosehagen forrige lørdag, da Trump nominerte Amy Coney Barrett til høyesterett, viser sentrale republikanere sitte tett sammen uten munnbind. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Upålitelig hurtigtest før debatten

Før debatten mot Biden sist tirsdag, foreslo president Trump at de begge burde ta en dopingtest for å sikre at de ikke var ruset på prestasjonsfremmende midler.

Kanskje hadde en pålitelig koronatest vært bedre.

Smitteutbruddet rundt Trump ser nemlig ut til å vise at hurtigtestene som blir brukt i Det hvite hus ikke er til å stole på.

Alle som skulle inn på debatten i Cleveland ble koronatestet.

Journalister og de som jobbet i debatthallen måtte ta den tradisjonelle testen der en bomullspinne blir stukket opp i nesa.

Men Trump, Biden og stabene deres fikk selv ta ansvar for sin testing. De tok en hurtigtest med spytt noen timer før debatten, men disse testene er kjent for å ha en feilmargin på opp mot 30 prosent.

Den samme testen skal i flere måneder blitt brukt av alle som skal møte presidenten inne i Det hvite hus.

Flere journalister i pressekorpset der testet også positivt lørdag.

En annen journalist forteller om sporardisk testing og dårlig smittevern andre steder i Det hvite hus enn akkurat der presidenten til enhver tid befinner seg. Selv i timene før Trump ble fløyet til sykehus med helikopter fredag kveld, gikk medlemmer av staben hans rundt uten munnbind, sier skriver Peter Nicholas i The Atlantic.

HURTIGTESTET: Mens journalister og andre som var tilstede under tirsdagens debatt måtte ta den tradisjonelle koronatesten, tok kandidatene selv en hurtigtest med langt mindre nøyaktighet. Foto: Morry Gash / AP

Full forvirring

Mens Trump ligger på sykehus, fortsetter forvirringen om hvordan tilstanden hans egentlig er og når han ble smittet.

Visste han at han hadde korona allerede på torsdag, før han reiste til New Jersey og møtte mange mennesker på et innendørs arrangement?

Hvor syk er egentlig presidenten?

Stabssjefen og legen hans gav lørdag ulike og forvirrende svar.

Men disse to spørsmålene krever det amerikanske folket sannferdige svar på, skriver New York Times på lederplass.

Den hyperpolariserte mediekrigen fortsetter imidlertid midt oppe i det hele.

Trumps koronasmittede kampanjesjef oppfordrer presidentens tilhengere til full mobilisering over hele landet til støtte for den sengeliggende presidenten de neste dagene.

Mens Fox News mener andre medier kan få tilliten sin ytterligere svekket dersom de legger skylda på president Trump for at han har blitt smittet.