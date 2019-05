TV 2: Norsk-svensk IS-krigers barn er gjenforent med morfaren

Den svensk-norske IS-krigeren Michael Skråmos barn har kommet seg fra fra Syria til Erbil i Irak, opplyser kurdiske kilder til TV 2.

For noen uker siden meldte svenske medier at kurdiske myndigheter har gitt klarsignal til at den avdøde norsk-svenske IS-krigerens sju små barn kunne fraktes til det svenske konsulatet i Erbil.

Ved 21-tiden tirsdag er han gjenforent med sine barnebarn på et sykehus i Erbil:

– Jeg er overlykkelig og veldig glad for å omsider ha fått barna ut av Syria. Nå kan jeg endelig få sove igjen om nettene, sier Galvez til TV 2 tirsdag kveld.

Barna trenger omsorg

Sveriges representant for det kurdiske selvstyret i nordlige Syria bekrefter at barna har blitt ført til Irak.

– Barna er i Irak, sier Shiyar Ali, til Sveriges Television.

Sammen med det svenske utenriksdepartementet og myndighetene i Sverige lykkes de å få barna ut av Syria tirsdag.

– Barna skal under omstendighetene ha det bra. Helsetilstanden var veldig dårlig da vi hentet dem fra Baghouz. De trenger mer hjelp og omsorg. Det gjør også barna som nå er igjen i leiren, forteller Ali.

Barnas svenske morfar Patricio Galvez har i en periode forsøkt å få barna hjem til Sverige, siden begge foreldrene er døde.

Svenske UD vil hverken bekrefte eller avkrefte at barnebarna til Galvez har blitt ført til Irak.

– Vårt fokus nå er å bistå barna på best mulig måte. Vi kommer ikke til å gi noe mer detaljert informasjon rundt dette nå, sier pressesekretæren Diana Qudhaib, til SVT.

LES OGSÅ: UD mener det er for farlig å hente ut barna til IS-kvinnene: – Et påskudd for ikke å gjøre noe

Norsk statsborger

Far til barna, Michael Skråmo, var norsk statsborger men født og oppvokst i Göteborg. Sammen med sin svenske kone, Amanda Galves, som også ble drept i Syria, hadde de sju barn mellom ett og åtte år gamle.

Barna har den siste tiden vært i flyktningleiren al-Hol i den kurdiskkontrollerte delen av Syria, og flere av dem skal være sterkt underernærte og syke.

Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere anslått at det til sammen er om lag 40 barn med norsk tilknytning i Syria i dag. 18 av dem er gjort rede for, og minst tolv av dem er foreldreløse.

Norsk-Svenske Michael Skråmo ble drept i sluttkampene mot IS. Han etterlater seg syv barn mellom ett og åtte år. Foto: Privat

Drept i sluttkampene mot IS

Svensk-norske Michael Skråmo ble drept i sluttkampene mot IS i mars, ifølge sin mor.

Sammen med sin svenske kone, Amanda Galves, dro de til Syria i 2014. Hun ble drept i et granatangrep i januar i år.

De to hadde med seg fire barn da de dro for å slutte seg til IS. Senere har de fått ytterligere tre barn.

Far til Amanda, Patricio Galvez bor i Göteborg, fikk nylig nødvendige tillatelser til å dra inn i Syria for å treffe sine barnebarn. Siden fikk han instruksjoner om å vente i Erbil i Irak.

– Barnebarna mine har levd under fryktelig forhold, og trenger mye psykisk støtte, sa Galvez i midten av april.

Han vil ta med barnebarna hjem til Sverige.

Les også: Raja: En juridisk og moralsk plikt å hente hjem IS-barn

Les også: Erna Solberg åpner for å hente hjem barn av IS-krigere