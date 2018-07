TV 2 ba Raja om hjelp til å få Zaman fri

Tidligere i dag ble det kjent at TV 2-journalisten Kadafi Zaman fikk innvilget kausjon i alle saker i mandagens rettsmøte i Pakistan.

I et intervju med NRK bekrefter Venstre-politiker og stortingsrepresentant Abid Raja at han har bidratt i prosessen for å få Zaman løslatt, etter en direkte forespørsel fra TV 2 lørdag morgen.

Dette var noe Raja ikke ønsket å kommentere søndag.

Dialog med myndighetene

Årsaken til at han ble spurt skal ha vært Rajas mangeårige erfaring som advokat og hans pakistanske bakgrunn.

– Jeg snakket med mange i det pakistanske regjeringsapparatet og med de lokale styresmaktene i Punjab. De ble etter hvert godt kjent med saken, tok imot argumenter og informasjon, og svarte at han kom til å bli løslatt.

Abid Raja (V) sier at hans bakgrunn som advokat med erfaring fra Pakistan var en viktig årsak til at han ble spurt om å bidra med å få Zaman løslatt. Foto: Anders Martin Helle/NRK

– Er det egentlig din jobb som folkevalgt å gå i en sånn sak?

– Som folkevalgt er det min plikt å bistå norske borgere på best mulig vis, og da jeg fikk spørsmål fra TV 2 om å bidra var det en selvfølge. Jeg gjorde det med glede.

– Aldri opplevd lignende

Zaman ble arrestert rett etter klokken 13 fredag, da han skulle dekke en demonstrasjon blant tilhengere av Pakistans tidligere statsminister Nawaz Sharif. Sharif skulle bli arrestert samme dag, tiltalt for korrupsjon.

TV 2-journalisten forteller i et Skype-intervju med NRK at han ble vitne til at politiet pågrep og slo flere av demonstrantene.

Kadafi Zaman ble løslatt i Pakistan i dag morges, etter å ha vært fengslet siden fredag. Ifølge politianmeldelser Aftenposten skal ha fått tilgang på, ble Zaman anklaget blant annet for drapsforsøk og for å ha deltatt i en ulovlig demonstrasjon. Foto: NRK

Han skulle direkterapportere hendelsen for TV 2 Nyhetskanalen, da han selv ble et offer for politiets brutalitet.

– Jeg har vært journalist i nesten 20 år, men aldri har jeg opplevd lignende brutalitet fra politiet, der de angriper politiske aktivister og journalister.

Til tross for at Zaman viste sitt norske pressekort, ble han arrestert og satt på en celle med mellom 20 og 30 andre personer. Flere av dem var politiske kandidater til nasjonalforsamlingen.

Kadafi Zaman ble arrestert fredag rett etter klokken 13, da han skulle være med å rapportere direkte fra Gujrat, nord i Pakistan. Foto: PRIVAT

Pressen kneblet

TV 2-journalisten sier at politiet har gjort mye for å dempe oppslutningen rundt årets valg. Blant annet er lokal presse nektet å direkterapportere, og det er ulovlig å avholde store offentlige sammenkomster.

I tillegg er internasjonal presse nektet den samme tilgangen de har hatt tidligere.

– Det lille jeg har sett tyder på at man bør ha mer fokus på hva som skjer i Pakistan, hvordan valget gjennomføres og hvor fritt det egentlig er.

– Vi er rystet

TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier han er lettet over at Zaman er satt fri, men at han reagerer på hvordan han har blitt behandlet av pakistansk politi.

– Vi er rystet. Kadafi ble arrestert på en særdeles brutal måte. Vi har sett videoer av hendelsen hvor han blir dratt ut av en bil, han har blåmerker over hele kroppen, og det er en behandling ingen journalist skal få.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes sier at politiets behandling av Kadafi Zaman illustrerer hvor kritiske arbeidsvilkår journalister verden over har. Foto: John-Andre Samuelsen/NRK

– Kommer Zaman til å fortsette å dekke valget i Pakistan?

– TV 2 kommer til å fortsette å dekke valget, som er stort og viktig. Men hvordan Kadafi vil være med i dekningen har vi ennå ikke avgjort, først og fremst må vi snakke med ham selv.

Fordømmer overgrep mot journalister

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier i en uttalelse mandag kveld at hun er glad for at Zaman er løslatt. Hun sier at Norge fordømmer overgrep mot journalister.

– Angrep på journalister er uakseptabelt og hører ikke hjemme i et demokrati. Det er viktig at pakistanske og utenlandske journalister fritt og uavhengig får dekke valget i Pakistan.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hun opplyser videre at Norge driver et langsiktig arbeid for å styrke journalisters arbeidsforhold i Pakistan og andre steder.

Menneskerettigheter og ytringsfrihet står på agendaen når norske og pakistanske myndigheter jevnlig møtes, understreker Eriksen Søreide.