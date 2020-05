Tusenvis demonstrerte mot koronarestriksjoner i Tyskland

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den største demonstrasjonen var i Stuttgart, der mange tusen deltok. Men også i byer som Berlin, München og Frankfurt protesterte mange mot begrensningene som restriksjonene har påført folks liv.

Politiet i Stuttgart sier at demonstrantene stort sett overholdt sikkerhetstiltakene som er innført, men bilder fra blant annet München viser demonstranter som står tett i tett og ikke overholder myndighetenes råd om å holde minst én meters avstand til hverandre.

I Berlin ble om lag 30 personer pågrepet for brudd på regelen om sosial distansering og på hygieneregler.

SAMMENSTØT: Bilder fra Berlin viser sammenstøt mellom demonstranter og politi i den tyske hovedstaden lørdag. Foto: Christophe Gateau / AP

Infeksjonsraten øker

Det skjer samtidig som at det såkalte reproduksjonstallet øker. Onsdag denne uken var reproduksjonstallet på 0,65, ifølge Robert Koch Institut (RKI).

De seneste estimatene fra RKI viser at reproduksjonstallet har steget til 1,1.

Det betyr at hver person som er smittet av koronaviruset i snitt smitter 1,1 andre. Instituttet har gjentatte ganger understreket at reproduksjonstallet må være under 1.

TRANGT: Det var trangt om plassen på Marienplatz i München, der hundrevis av mennesker lørdag protesterte mot myndighetenes koronarestriksjoner. Foto: Felix H'rhager / AP

Letter på restriksjonene

Økningen i reproduksjonstallet kommer etter at myndighetene har lempet på mange av restriksjonene.

Mindre butikker har fått åpne opp igjen, mens de større butikkene får lov til å åpne igjen på mandag.

Det skal også etter planen spilles kamper i Bundesligaen fra og med fredag 15. mai.

Lørdag kveld hadde tallet på døde på grunn av koronaviruset i Tyskland steget til 7543. Landet har registrert 171.264 tilfeller, viser oversikten fra Johns Hopkins University.