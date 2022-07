Siden Russland invaderte Ukraina 24. februar, har millioner av ukrainere lagt på flukt. Men også i Russland har tusenvis valgt å forlate hjemlandet som følge av krigen.

Tallene er usikre, men enkelte eksperter mener det er snakk om flere hundre tusen.

Russiske teknologibedrifter opplever så stor masseflukt at myndighetene setter inn tiltak for å få folk til å bli.

Her er historiene til fire russere som har startet på nytt.

Fakta om russisk emigrasjon etter Ukraina-krigen Ekspandér faktaboks Det er ingen offisielle tall over hvor mange russere som har forlatt hjemlandet etter invasjonen av Ukraina 24.februar. En russisk økonom anslo i midten av mars at minst 200 000 har dratt.

15.000 russiske millionærer er ventet å forlate hjemlandet i løpet av året, ifølge en rapport fra et britisk konsulentselskap.

Tyrkia, Georgia, Armenia, Israel og de baltiske landene er blant landene flest russere har reist til.

Blant de som reiser er IT-spesialister, forskere, bankansatte og leger, ifølge The Wall Street Journal. Og så journalister og aktivister har forlatt hjemlandet etter krigen.

Historielæreren: Turte ikke si at jeg er russisk

På et mottak i Norge sitter en russisk historielærer. Mannen i 40-åra foretrekker å være alene på rommet sitt. Mottaket er fullt av ukrainske flyktninger. Han skammer seg over å være russisk.

I mars dro han fra hjemlandet. Nå håper han på opphold og trygghet i Norge. Han vil være anonym fordi han er redd for familien hjemme i Russland, dersom det blir kjent at han har reist.

Da han feiret bursdagen sin i fjor, så framtida lys ut. Han stortrivdes i jobben og familien hadde det bra. Selv om han hadde vært kritisk til Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 og støttet opposisjonspolitiker Aleksej Navalnyj, hadde det ikke fått noen alvorlige konsekvenser.

Krigen endret alt.

Aleksej Navalnyj har sittet i fengsel siden januar i fjor. Da kom han tilbake til Russland etter å ha blitt behandlet for forgiftning ved et sjukehus i Tyskland. Navalnyj mener russiske etterretning sto bak. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

Noen dager etter invasjonen ble han oppsøkt av politiet da han kom på jobb. De kritiske meldingene hans i sosiale medier fra 2014 ble hentet fram. Politiet ville vite om han fortsatt samarbeidet med Navalnyjs organisasjon. Kort tid etter fikk han beskjed om å si opp jobben.

Møtet med politiet var skremmende. Han slettet meldingene. Historielæreren fryktet at han kunne bli anklaget for å bryte en av de nye lovene som er innført etter krigen. Blant annet kan det å spre falske opplysninger om krigen i Ukraina føre til 15 års fengsel.

Historielæreren bestemte seg for å dra til Norge. Han hadde tidligere besøkt landet og fått venner her.

De første dagene på mottak ble vanskelig. Spesielt sterkt ble møtet med ukrainske barn. Like før hadde bildene av døde mennesker i gatene i Butsja, sjokkert en hel verden.

– Jeg følte meg rett og slett forferdelig. Om kvelden kom det en stor gruppe ukrainske flyktninger. Jeg er lærer og vet hvordan barn oppfører seg. Her så jeg barn som var annerledes. Jeg forsto at de var traumatiserte. Jeg kunne ikke snakke med dem. Jeg visste ikke hva jeg skulle si.

Frivillige laster lik inn i en lastebil i Butsja for videre etterforskning. Brutaliteten til de russiske styrkene i forstaden til Kyiv, sjokkerte en hel verden. Foto: Rodrigo Abd / AP

Historielæreren tror krigen blir langvarig. Han ser for seg at den vil bølge fram og tilbake med flere våpenhviler og nye kamper. Krigen kommer til å pågå så lenge Putin styrer.

– Så lenge han lever er dette en sakte kvern, som gjør livene våre til farse.

Dataprogrammereren: Krigen er galskap

Da krigen var et faktum, forsto 32 år gamle «Ivan», at han måtte bort. Dataprogrammereren mener krigen er galskap og at Russland har blitt et totalitært samfunn det ikke lenger går an å leve i.

Siden mai har han bodd og jobbet i Tbilisi, Georgias hovedstad.

«Ivan» vil også være anonym. Han er redd for konsekvensene dersom russiske myndigheter finner ut at han er kritisk til krigen. Han er fast bestemt på at han en dag skal tilbake til hjemlandet.

– Jeg håper alt dette en dag går over. Forhåpentligvis i min levetid. Jeg vil gjerne bo i Russland. Der har jeg har mange venner og foreldrene mine. Jeg vil ikke brenne noen bruer.

Mange i hans yrkesgruppe har reist. Mellom 50.00-70.000 IT-spesialister forlot Russland i løpet av krigens første måned, ifølge en russisk bransjeorganisasjon.

Tallet er så høyt at president Putin i mars innførte tiltak.

President Vladimir Putin har tatt grep for å hindre at flere IT-spesialister forlater Russland. Blant annet får teknologibedrifter lavere skatt. Foto: Mikhail Klimentyev / AP

Ansatte i teknologibransjen kan de neste tre åra få utsatt militærtjeneste og få gunstige boliglån, ifølge det uavhengige russiske nettstedet, Meduza.

I slutten av juni opplyste russiske myndigheter at landet mangler rundt 170.000 IT-spesialister. Bransjen har rundt 1 million ansatte.

«Ivan» sier at han over lang tid har hatt lyst til å jobbe i utlandet. Krigen fikk fart på planene. Da et selskap i Georgia tilbød han jobb, slo han til. Han liker livet i Tbilisi. Mye er som hjemme i Russland, men landet har også en spennende kultur.

Programmereren håper Russland vil endre seg. Han tror at hvis mange nok russere endrer oppfatning om krigen, vil også de som styrer endre kurs.

Journalistene: Ingen framtid i Russland

– Vi har ingen framtid i Russland. Det gjelder ikke bare oss, men hele den yngre generasjonen. Se på Putin og hans krets. Alle er i pensjonsalder. Putin har tapt de unge, sier Aleksandr Peskov (26).

Han og samboer Darja Porjadina (22) mener de ikke hadde noe valg. En tidlig morgen i mars banket politiet på døra til de to journalistene hjemme i Arkhangelsk. Da Aleksandr åpna fikk han presentert en ransakelsesordre.

Darja Porjadina og Aleksandr Peskov har slått seg ned i Tbilisi, hovedstaden i Georgia. Å jobbe som journalister i Russland etter krigen, ble umulig og farlig, sier samboerparet. Foto: privat

Datamaskiner, telefoner og pressekort ble beslaglagt. Politiet ville vite om de hadde samarbeidet med organisasjonen til opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, forteller Peskov. De ble tatt med til avhør som varte til langt på kveld.

Kolleger rådet det unge samboerparet til å dra. Et par dager etter ransakelsen, pakket de sakene sine.

I den georgiske hovedstaden Tbilisi prøver også de å starte på nytt. De fortsetter som journalister og skriver om nyheter fra hjemfylket.

Rundt 35.000 russere har reist til Georgia siden krigen startet, ifølge anslag fra georgiske myndigheter. En av årsakene er at russere ikke trenger visum til den gamle Sovjet-republikken.

I Georgia er levekostnadene lave og de føler seg velkomne. De har ikke merket noe til rapporter om at georgierne ikke bare er positive til russere. Blant annet har leieprisene gått i taket.

Darja forteller at hun etter ransakingen ikke fikk fortsette journaliststudiene. Hun savner kjente og kjære i hjemlandet. For henne er Russland og Den russiske føderasjonen to helt forskjellige ting.

Aleksandr sier han ikke skal tilbake så lenge Putin styrer.

– Alt framstilles så flott hjemme i Russland. Ingen har vakrere elver eller bjørketrær, sies det, men nylig var jeg i Finland. Der var naturen like fin, men det var ingen falleferdige hus eller ødelagte veger. Folk kunne leve av lønningene sine og alle følte seg trygge.