Skogbrannen i British Columbia er den siste i ei rekke skogbrannar i Canada. I West Kelowna er fleire bustader tekne av flammane.

Fredag erklærte styresmaktene i British Columbia unntakstilstand. Det er hundrevis av enkeltbrannar i provinsen.

Tusenvis av eigedommar er allereie evakuerte på vestsida av Okanogan-innsjøen, men det kan bli aktuelt å også evakuere område på austsida av innsjøen.

– Fordi brannane er så lite føreseielege, er det viktig at alle bebuarar evakuerer for eigen tryggleik, men også med tanke på tryggleiken til redningsarbeidarane, seier dei lokale styresmaktene i ei fråsegn, ifølge den kanadiske nyheitskanalen CTV.

Det er over 100 skogbrannar i British Columbia. I byen Keremeos ser ein godt røyken frå brannen som herjar i Crater Creek. Foto: Paige Taylor White / AFP

Avgjerande døgn

Flammar og røyk frå brannen i West Kelowna skal ifølge vitne vere godt synlege i heile dalen rundt innsjøen, skriv The Guardian.

Folk blir bedne om å halde seg borte frå farlege område, og gi plass til redningsmannskapa.

Dei lokale styresmaktene seier at dei neste 24 til 48 timane blir vanskelege. Tidlegare var luftrommet over området stengt for å sleppe fram brannfly.

Brannsjefen i West Kelowna, Jason Brolund, seier kampen mot skogbrannen er hard.

– Vi har kjempa mot brannar som svarar til hundre års innsats på ei einaste natt.

Det er sendt ut evakueringsvarsel til fleire tusen personar på grunn av brannen som herjar ved Okanogan-innsjøen i Canada. Foto: Darren Hull / AFP

Også i Yellowknife, som er hovudstaden i Northwest Territories, kjempar dei mot store skogbrannar. Så godt som alle dei 20.000 innbyggarane i bye blei denne veka evakuerte.

I løpet av 48 timar blei dei frakta ut i bilkolonnar og med militærfly.

Ordføraren i byen, Rebecca Alty, sa fredag at det er uvisst når innbyggarane kan vende tilbake til heimane sine.

I byen Yellowknife i Nord-Canada er nesten alle innbyggarane evakuerte på grunn av skogbrann. Her blir dei siste frakta ut i militære fly. Foto: AFP

Verste brannsesong i historia

Canada er inne i det som ser ut til å vere den verste brannsesongen nokosinne brannar har spreidd seg raskt til 13 av provinsane og territoria i landet.

For tida skal det vere over 1000 aktive brannar, der fleire av dei er ute av kontroll. Det er nesten dobbelt dobbelte som i brannsesongen i fjor, og seks gongar så mykje som snittet dei siste ti åra.

Ekspertar seier klimaendringane aukar faren for varmt, tørt vêr som fort kan føre til skogbrannar.

Totalt har 168.000 menneske måtte flykte frå flammane i Canada, der 137.000 kvadratkilometer er svidd av.