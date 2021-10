Tusenvis av innpåslitne villsvin har invadert Roma

– Jeg er redd for å gå på fortauet. På den ene siden av veien er det søppelbøtter, og da hopper de på meg, sier den 79 år gamle bestemoren Grazia til nyhetsbyrået AP.

Villsvinbestanden i Roma i Italia har den siste tiden vokst betraktelig. I tillegg oppsøker de lokalbefolkningen stadig hyppigere.

Det finnes mer enn 5000 villsvin i området i og rundt hovedstaden. Dyrene kan bli opptil 100 kilo tunge, 150 cm lange og 80 cm høye, ifølge Ap.

Lokalbefolkningen er oppgitt etter at villsvin i Italia har begynt å bevege seg tettere på menneskene. Foto: Remo Casilli / Reuters

Fant 30 villsvin utenfor butikk

Restauranteier Pino Consolati forteller at villsvinfamilier rutinemessig går turer utenfor restaurantstrøkene i Roma på jakt etter mat.

– Vi har blitt invadert her, sier Consolati, og forteller at søsteren hans har vært vitne til 30 villsvin utenfor butikken hennes en kveld.

– Dette er ikke en ønskelig situasjon, forteller han.

En Facebook-video av en kvinne som blir angrepet av et villsvin under et ærend på matbutikken har florert på internett.

Tre villsvin langs gaten i Roma i Italia. Foto: Remo Casilli / Reuters

Videoen viser flere villsvin som napper i kvinnens bæreposer, idet hun går mot bilen sin. Hun prøver å få dem bort, men ender opp med å måtte gi fra seg matvarene til de innpåslitne villsvinene.

Skylder på venstresiden

Villsvin-problemet har også skapt politiske uro og rettssaker, skriver Reuters.

Romas ordfører Virginia Raggi fra ytre høyre partiet Femstjernersbevegelsen, har blant annet forsøkt å legge skylden på partiene hun konkurrerer mot i den lokale valgkampen.

Ordfører Virginia Raggi. Villsvin har blitt den store snakkisen under den lokale valgkampen i Roma. Foto: Andreas Solaro / AFP

Raggi anklager myndighetene i Lazio-regionen for å ikke ha gjort nok for å holde dyrene unna Romas gater. Det Demokratiske partiet som har makten i regionen, har avvist anklagene.