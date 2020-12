Tusenvis av amerikanske fanger løslatt: - Jeg var livredd og fikk panikk

– Jeg var veldig redd. Jeg fikk panikk. Da de kom for å hente meg måtte de tvinge meg ut, sier 45 år gamle Corey når NRK møter han hjemme på et hemmelig sted i Martinsburg i West Virginia.

Han frykter at miljøet han en gang var en del av her vil oppsøke han. Etter 13 år og to måneder i fengsel på grunn av alvorlig narkotikakriminalitet ble han uten forvarsel løslatt da koronatallene skøyt i været i USA i våres. Målet var å forhindre spredning av koronaviruset. På bar bakke, i et land med rekordhøy arbeidsledighet, skulle Corey plutselig starte et nytt liv. Fra fengselet hadde han fulgt med på nyhetene, og sett hvordan viruset preget samfunnet:

– Jeg følte det som om de forsøkte å lure meg, for få meg til å bli drept eller noe, forklarer Corey . Han mener det var frykten som drev ham til å finne måter å overleve på.

Hadde aldri hatt Facebook eller iPhone

Da Corey ble løslatt fikk han en lapp med en adresse, og ble satt på et tog til Martinsburg i West Virginia, der han begikk kriminaliteten. Og en verden, som i løpet av de årene han var fengslet, har forandret seg. Han hadde aldri hatt Facebook eller smarttelefon og begynte på bar bakke. Uten bosted, nettverk eller penger. Derfor ble han en av mange som oppsøker hjelp fra veldedige organisasjoner. Vi ble med Corey til Imanuellsenteret, som er en kristen veldedighetsorganisasjon i området:

– Jeg var på et shelter i noen dager, så sparket de meg ut, og noen fortalte meg om Imanuellhuset. Så jeg gikk over til dem, og siden da har jeg kommet hit. Jeg vil ikke gå noe annet sted, forklarer han.

Corey er innom Imanuellhuset flere ganger i uken. Her har han blant annet fått hjelp til å søke om identitetspapirer. Foto: Veronica Westhrin / NRK

West Virginia er allerede hardt rammet av opioidkrisen - som har ført til at delstaten har havnet øverst på statistikken over overdosedødsfall i USA. Her har en rekke frivillige organisasjoner og andre jobbet for å hjelpe dem som trenger mat og tak over hodet. Corey mener det å komme hit holder ham unna trøbbel:

– Jeg brydde meg ikke. Fordi jeg følte at ingen andre brydde seg. Men da jeg kom hit og forstod at andre brydde seg, da begynte jeg også å bry meg mer, forklarer Corey. Han sier at ting raskt endret seg etter at han kom hit.

Desperate amerikanere trenger mat

Mange amerikanere må nå belage seg på veldedighet. Koronapandemien førte til at arbeidsledigheten er høy. Nå er den på 6,7 prosent. I slutten av november var 10,7 millioner amerikanere registrert som arbeidsledige, 4,9 millioner flere enn i februar. Og det merker de her.

Martinsburg i West Virginia er hardt rammet av opioidekrisen. I byen forteller "alle" at de kjenner noen som er avhengige av narkotika. Foto: Lars Os / NRK

I I West Virginia opplever de et økende behov for hjelp som mat, telt til å bo i, husholdningsartikler og annet:

– Mange folk, som vi hjalp før, levde i konstant fattigdom. Nå ser vi folk som har blitt forflyttet - som ikke har jobb mer, sier Mary Gunderson. Hun antar at de nå serverer dobbelt så mange som før koronapandemien.

Matbanker over hele USA ber nå folk donere matvarer til dem, slik at etterspørselen blir dekket. De trenger også flere frivillige ettersom sosial distansering gjør det mer utfordrende å jobbe. Når NRK er til stede kommer mange privatpersoner og donerer varer til senteret.

På Imanuellhuset er de avhengig av donasjoner fra folk i området. Her forteller de at de at behovet for hjelp har doblet seg på grunn av koronakrisen. Foto: Veronica Westhrin / NRK

Har ikke råd til helsehjelp

Et steinkast unna har en gjeng leger og sykepleiere valgt å jobbe frivillig for å tilby gratis helsehjelp. Ved hjelp av donasjoner, kan de i tillegg til å tilby legeundersøkelser, dele ut medisiner til dem som ikke har helseforsikring eller råd til å betale den egenandelen som forsikringen ikke dekker:

– En legevisitt kan koste så mye som 200 dollar (nærmere 2000 norske kroner). Når du plusser på medisiner så snakker vi flere hundre dollar. De har rett og slett ikke den type penger, forklarer Cosby Potter-Davis som driver Good Samaritan Free Healthcare Clinic.

I likhet med resten av USA stiger nå koronatallene i Martinsburg - som nylig ble farget rødt på kartet. Nå er håpet at vaksineringen, som endelig startet denne uken, vil føre til at ting etterhvert kan normaliseres her. At skolene kan åpne, og at arbeidsplassene igjen vil komme tilbake.

Corey har troa på framtida

For Corey, som en gang var en av de virkelig store narkotikaselgerne her, forsøker han sakte men sikkert å skape et nytt liv. Men det er utfordrende midt i en pandemi:

– Det siste stedet jeg ville reise til var Martinsburg, sier han.

– Hvorfor?

– Fordi jeg solgte narkotika her, ble knivstukket og det var våpen involvert. Det var alt jeg ønsker jeg aldri hadde gjort, forklarer han. Corey sier at han fryktet det gamle miljøet ville oppsøke ham, noe som også har skjedd. Men ved hjelp av Imanuellhuset har han fått jobb, leilighet og kjøpt seg bil.

Og han har troa på framtida. Den midlertidige jobben han har nå på et lager tar slutt når julehandelen før jul er over. Men han tror han vil finne seg en ny jobb.

Og drømmen er å utgi diktene han skrev da han satt i fengsel.

- Ja, jeg har troa. Jeg har skikkelig troa. Jeg tenker ikke på noe annet enn at "det skal løse seg". Det er det eneste jeg kan tenke på. Jeg kan ikke engang se for meg at det ikke skal løse seg.

I flere måneder har den amerikanske Kongressen forsøkt å komme til enighet om en økonomisk stimuleringspakke. Fredag ble saken utsatt nok en uke for å unngå nedstenging av statsapparatet.