Tusener på flukt fra skogbranner i USA og Canada

Brannene har ført til at tusenvis av mennesker har måttet evakuere hjemmene sine. I California har brannmannskaper enkelte steder gitt tapt for flammene, som har slukt flere bolighus i delstaten.

– En av brannene som startet i Santa Barbra lørdag, spredte seg til begge sider av motorveien og er helt ut av kontroll, sier brannsjef Dave Zaniboni.

Omtrent 90 barn og 50 lærere satt en stund fast ved en gård før de ble evakuert, skriver nyhetsbyrået AP.

Brannene i California spredte seg raskt i helgen. I byen Oroville mistet mange innbyggere hjemmene sine. Det er ikke kjent om noen av omkommet på grunn av brannene ennå. Foto: JOSH EDELSON / AFP

Rekordvarme

De siste dagene har området vært rammet av en voldsom hete, og lørdag ble det satt ny varmerekord i Los Angeles sentrum da gradestokken steg til 36,7 grader Celsius.

Lørdag nådde temperaturene andre steder i Los Angeles opp i 42,7 grader og overgikk rekorden fra 2006.

Meteorologene advarer mot enda høyere temperaturer lenger vekk fra stillehavskysten. Eldre, barn og folk som arbeider ute blir advart om at varmen kan være livstruende.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sterk vind

Mens mange i sør i California har flokket til strendene på grunn av varmen, har tusenvis av brannfolk kjempet for å få kontroll over skogbrannene som har oppstått.

En skogbrann i Santa Barbara-området spredte seg i løpet av åtte timer lørdag til et tre ganger så stort område og dekket cirka 77 kvadratkilometer. En sterk vind kombinert med tørke sørger for at flammene får godt og hurtig tak, og nesten 300 hjem er evakuert.

En brann i Sierra Nevada nord for Sacramento har forvandlet ti bygninger til aske, melder AFP. Fem innbyggere og en brannmann er lettere skadd. Bare en brøkdel av flammene er under kontroll, ifølge Californias departement for skog og brannvern.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

British Columbia

Også i den kanadiske provinsen British Columbia er brannmannskaper i sving. Hittil er det meldt om 200 skogbranner og flere boligbranner. De tre største brannene skal være på mellom 14 og 20 kvadratkilometer og har drevet tusenvis av kanadiere på flukt.

Mer enn 1000 brannmenn jobber med å slokke flammene i provinsen,

– Jeg har vært i denne bransjen i mer enn 17 år, fra mannskap til sjef, og jeg har aldri opplevd noe lignende, sier Cliff Chapman ved Kamloops Fire Centre.