Tusener av soldater beskytter Rios innbyggere

Vanessa dos Santos ble bare 11 år. Hun ble drept av et streifskudd da hun satt hjemme med sin familie i fattigkvartalet Boca do mato i det nordlige Rio.

«Bala perdida» – «en kule på avveie» – er et kjent og fryktet begrep i Rio de Janeiros favelaer.

Hver dag blir tre mennesker drept av slike streifskudd fra politifolk eller kriminelle, som utkjemper sine slag i de fattige områdene.

Da Vanessa ble gravlagt tidligere denne måneden deltok mer enn 200 mennesker, noen med plakater der de krevde større innsats fra myndighetene mot volden i favelaene.

Soldatene kommer

I løpet av denne helgen skal 8.500 soldater være på plass i Rio, og ytterligere 1.500 er ventet de neste dagene.

Brasils myndigheter går drastisk til verks for å møte voldsbølgen. Soldatene skal ta direkte del i kampen mot de mektige narkobandene som styrer de fleste av Rios favelaer.

Tidligere har de militære hatt en mer tilbaketrukket rolle – med å sette opp kontrollposter og ta vare på våpen som er blitt beslaglagt av politiet.

Voldsbølge etter OL

Kriminaliteten i Rio de Janeiro har økt kraftig etter at de olympiske sommerleker ble avsluttet for et knapt år siden.

Under OL var rundt 100.000 sikkerhetsfolk på plass i byen, og for de tilreisende var Rio trolig et av de tryggeste steder på kloden.

Men da det enorme sikkerhetsoppbudet forsvant, tok det ikke lang tid før de kriminelle igjen var på offensiven. Hittil i år er 2.700 mennesker drept i Rio – 10 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Dyp økonomisk krise

Den viktigste grunnen til voldsbølgen i Rio og ellers i Brasil er den dype økonomiske krisa i landet.

Tallet på fattige øker nå kraftig, stadig flere mister jobben, og de offentlige budsjettene blir stadig skrinnere.

Rio de Janeiro er en av delstatene som er hardest rammet av krisa. Byen har i realiteten vært konkurs det siste året, og det har vært store nedskjæringer i offentlig pengebruk.

Dette har blant annet rammet politiet kraftig – noe som i stor grad forklarer den sterke økningen i kriminaliteten.

Militarisert by

Det militære nærværet i Rio de Janeiro er planlagt til ut neste år – en unik situasjon i en by som definitivt ikke er ukjent med kriminalitet.

Det store spørsmålet er om soldatene er egnet til å utføre oppgaver som til vanlig tas hånd om av politiet.

Og i Rios favelaer er folk ikke overbevist om at de militære vil gjøre livet deres tryggere.