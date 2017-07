– Da vi løp ut av hotellet for å komme oss i sikkerhet under jordskjelvet, falt jeg og brakk armen, forteller Lotte Reijnders fra Nederland til NRK.

Nå er armen gipset, og hun sitter på en kafe i Kos by og spiser lunsj sammen med resten av familien.

– Det var fullt kaos til å begynne med, og det var veldig skremmende å oppleve skjelvet, sier hun.

BRUKKET ARM: Lotte Reijnders og broren vil nok aldri glemme ferien på Kos. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Vil ikke hit igjen

Moren til Lotte sier at familien vil velge et annet og tryggere sted når de skal på ferie igjen.

– Vi vil ikke til Kos igjen, vi har sett hva et kraftig jordskjelv er for noe, understreker Susan Reijnders. Mannen støtter henne i den vurderingen.

Men meningene er delte blant turistene NRK snakker med, noen tror at det skal mye til for å oppleve et liknende skjelv igjen.

Rydder opp

FJERNER SPOR: I gamlebyen i Kos kjører myndighetene bort steiner og grus som raste ned i forbindelse med jordskjelvet. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Myndighetene i Kos by har det siste døgnet satt inn gravemaskiner for å fjerne steinblokker, grus og ødelagte deler fra bygninger i gamlebyen.

Litt etter litt forsvinner sporende etter det kraftige jordskjelvet.

NESTE GANG: Jeg vil trolig reise til et skandinavisk land når jeg skal reise på en ny ferie, sier Robert de Bruin fra Nederland. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Den historiske moskeen fikk betydelige skader, og mange turister kommer for å se på den og for å ta bilder.

– Neste gang vil jeg sannsynligvis legge ferien til et land der jeg ikke risikerer å oppleve et jordskjelv igjen, sier Robert de Bruin fra Nederland.

Han synes at et skandinavisk land vil være et godt alternativ.

– Norge, Sverige eller Finland høres atskillig tryggere ut, mener de Bruin som er på ferie på Kos med kjæresten.

– En økonomisk katastrofe

HARDT RAMMET: Galatis Dimitrios har mistet smykkebutikken sin i Kos på grunn av jordskjelvet. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Jeg aner ikke hva jeg skal gjøre nå, sier Galatis Dimitrios.

Han viser oss rundt i det som inntil jordskjelvet var en liten, men innbringende smykkebutikk i gamlebyen.

Bygningen fikk ganske store skader, og innehaveren tror at det vil ta flere år å sette den i stand igjen.

En del av smykkene har også blitt ødelagt av stein og murpuss som har falt ned fra tak og vegger.

– Blant utenlandske turister som skulle hit, har det allerede kommet 20 prosent avbestillinger, og det er en økonomisk katastrofe for oss som lever av turismen, sier Dimitrios.

Han synes det er urettferdig at Hellas først ble rammet av økonomisk krise og år med nedgangstider, og så kommer jordskjelvet og skremmer turistene bort fra Kos.