Turister flykter fra Gambia idet militærtroppene venter ved grensen

Turister og gambiere ønsker å forlate det vestafrikanske landet etter at Senegal gjorde det kjent at de sender styrker over grensen dersom ikke krisen i Gambia løses innen midnatt.

Ifølge en talsperson for den senegalesiske hæren står soldater allerede klare ved grensen.

– Vi er klare og avventer fristen ved midnatt. Hvis man ikke finner en politisk løsning, vil vi gå inn, sier Col Abdou Ndiaye, talsperson for den senegalesiske hæren til Reuters.

I desember tapte sittende president Yayha Jammeh presidentvalget til opposisjonens kandidat Adama Barrow, men nekter å gå av 19. januar som forutsatt.

Sittende president Yahya Jammeh klamrer seg til makten etter at han tapte presidentvalget i desember. Den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS er i ferd med å sette sammen en styrke som skal rykke inn i Gambia. Foto: MARCO LONGARI / Afp

Nigeria sender kampfly

Nigeria sender kampfly og soldater til Senegal for å ta del i intervensjonsstyrken, som skal tvinge Jammeh til å gi slipp på makten. Krigsskip fra Nigeria ligger nå langs kysten av Gambia, offisielt for «å trene».

Jammeh kom til makten i et kupp i 1994 og har styrt Gambia siden. Påtroppende president Adama Barrow har de siste dagene søkt tilflukt i Dakar i Senegal, i påvente av torsdagens planlagte presidentinnsettelse.

Barrow kommer til å returnere til Gambia på torsdag for å bli tatt i ed som president, uavhengig av om Jammeh forlater presidentstolen eller ikke. Men dette kommer ikke til å finne sted ved nasjonalstadion som var planlagt.

– Vi tar ikke sjansen på å bringe folk dit. Det er ikke våre hender, det er i Ecowas' hender, sier James Gomez, seniormedlem i opposisjonskoalisjonen, ifølge The Guardian.

Afrikanske ledere som klamrer seg til makten: Ekspandér faktaboks Robert Mugabe (Zimbabwe, siden 1980).

Jose Eduardo Dos Santos (Angola, siden 1979).

Omar Al Bashir (Sudan, siden 1989).

Isayas Afeworki (Eritrea, siden 1993).

Paul Biya (Kamerun, siden 1982).

Yoweri Museveni (Uganda, siden 1986).

Idriss Deby (Tsjad, siden 1990).

Yahya Jammeh (Gambia, siden 1994).

Teodoro Obiang (Ekvatorial-Guinea, siden 1979).

I DR Kongo har president Joseph Kabila, som tok over makten fra sin far som ble drept i 2001, utsatt årets valg til en gang i 2018.

Frykter vold

De siste dagene har frykt for eskalerende vold ført til at titusener har rømt, mange av dem barn, fra Gambia.

Det er uklart om militæret i Gambia kommer til å fortsette å støtte den sittende presidenten. Det har vært en økt militær tilstedeværelse i hovedstaden Banjul i dag, soldater har bygget murer av sandsekker og har satt opp sjekkpunkter.

Det har onsdag vært kaotisk på flyplassen i Banjul, full av turister som prøver å komme seg hjem.

– Dette har aldri skjedd før. Regjeringen burde aldri latt det gå så langt. Dette stedet kommer til å bli dødt, og jeg synes synd på alle her. Det kommer til å ta år før turismen kommer tilbake, sier Robert Gwynne til The Guardian. Han har reist til Gambia i elleve år, men måtte avbryte ferien i år etter to dager på grunn av den politiske krisen i landet.