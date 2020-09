Turister bortført og torturert i favela i Rio

De seks turistene er fra byen Belém i Nord-Brasil. De var på en fest i favelaen Rocinha i Rio da de ble bortført av medlemmer av en narkobande, skriver brasilianske medier.

Da bortføringen ble kjent tok politiet opp jakten på de kriminelle, og greide å befri turistene etter kort tid. I en politivideo forteller to av dem følgende:

– Vi ble forvekslet med medlemmer av en militsgruppe og brakt til et sted på toppen av favelaen der vi ble torturert av de kriminelle.

– Den eneste grunnen til at vi overlevde, var politiet kom og befridde oss og brakte oss til sykehus, sier de to turistene.

Rio-politiet i aksjon i favelaen Rocinha. (Arkivbilde) Foto: Leo Correa / AP

Sjeldent

Ifølge politiet var det folk fra den såkalte «Fredsstyrken» (UPP) som reddet turistene. UPP-styrkene er stasjonert i en rekke av favelaene i Rio, blant dem Rocinha.

UPP-styrken rykket ut etter at de mottok følgende melding på politiradioen: «Turister som er bortført av bevæpnede kriminelle holdes fanget i en bar i favelaen».

Da politiet slo til mot baren prøvde medlemmene av narkobanden å flykte. Men fire av dem ble arrestert inne i favelaen, og to andre i bydelen Copacabana, skriver den brasilianske avisen O Dia.

Kriminaliteten er skyhøy Rios favelaer, men det er svært sjeldent at turister utsettes for vold. De siste årene er det blitt stadig vanligere at turister besøker de fattige områdene i Rio de Janeiro.

Rocinha er Rio de Janeiros største fattigkvartal, med mer enn 100.000 innbyggere. Foto: MAURO PIMENTEL

Dødsfiender

Ifølge de to turistene i politivideoen ble de altså tatt for å være fra militsen. Det er en kriminell organisasjon som konkurrerer med narkogjengene om innflytelse i Rios fattigkvartaler.

Militsen var opprinnelig et slags borgervern. Det opprettet av tidligere politifolk og militære som selv bodde i favelaene og som ville bekjempe narkobandenes makt over beboerne.

Men med årene har militsgruppene selv utviklet seg til en slags «stat i staten». De driver omfattende utpressing av folk i de fattige områdene, og ifølge ekspertene, er de en svært viktig maktfaktor i Rio de Janeiro.

