Turistene dropper sydenfavoritt – terrorfrykten har sluppet taket

De siste årene har turismen i Spania hatt rekordvekst, mye grunnet terrorfrykten som har rammet konkurrenter som Egypt og Tunisia.

I fjor passerte Spania USA og er nå verdens nest mest besøkte land, etter Frankrike. 82 millioner personer kom til landet, som var ny rekord for femte året på rad.

Dette igjen har ført til en turisttrøtt befolkning.

Turister avbildet på stranden El Arenal på Mallorca 11. august i år. Foto: Enrique Calvo / Reuters

I juli møtte sommerferierende på Mallorca plakater med beskjeden «turismen dreper Mallorca». I Barcelona fikk bussturister overlevert budskapet «Stopp masseturismen».

Aktivistene og motstanderne hevder at turismen bidrar til at boprisene stiger og strendene ødelegges.

Turistnæringen er den største arbeidsgiveren i Spania, og den står for rundt 10 prosent av landets bruttonasjonalprodukt.

Men i sommer, for første gang på ni år, peker besøkstallene nedover. Sammenlignet med fjoråret gikk besøkstallene i høysesongmåneden juli ned 4,9 prosent, til i underkant av 10 millioner besøkende, skriver nyhetsbyrået AFP.

Dette har ført til at spanske hotell, som har hatt noen gode år, nå føler de må senke prisene for å holde på turistene, og til dels lokke dem tilbake. Fremfor alt ønsker Spania rikere turister, som kan bruke mer penger når de er i landet.

Terrorfrykten på vei ned

Lokket turistene tilbake, har Tunisia mot mange odds klart.

Landets overgang til demokrati ble belønnet med Nobels fredspris, men ikke alle var enige i at demokrati etter vestlig modell var veien å gå. Etter flere store terrorangrep, både mot badesteder og stormuseer, forsvant turistene fra det nordafrikanske landet.

Dette rammet landet, som allerede slet økonomisk, hardt. Turistindustrien hadde lenge vært en av landets viktigste inntektskilder; sol og strender, golfbaner og kultur lokket stadig flere inntil det plutselig var bråstopp. På ett år, fra 2015 til 2016, forsvant en tredjedel av turistene, og siden gikk det videre nedover.

Turister bringes i sikkerhet ut fra Bardo-museet i den tunisiske hovedstaden Tunis 18. mars 2015, etter et terrorangrep. Frykten tok tak og antall turister falt som en stein. Foto: Salah Habibi / AFP

Nå ser det ut til at turistene ikke lenger lar seg skremme av frykten for nye angrep, og flere store turoperatører har gjenopptatt reisevirksomheten dit.

Sammenligner man første halvår i 2017 med første halvår 2018, viser tallene 40 prosent flere besøkende, ifølge AFP.

Lysere tider også i Egypt

Også i Egypt kan turistindustrien tydelig se en lysere tid i møte. Landet har vært preget av store uroligheter i kjølvannet av den demokratiske revolusjonen på Tahrir-plassen under den arabiske våren. Flere av turoperatørene strøk like godt Egypt på fra sine destinasjoner.

For politisk uro sprer usikkerhet og rammer turistindustrien. Det har man også sett i Tyrkia, etter kuppforsøket mot president Recep Tayyip Erdogan i 2016 og «oppryddingen» etterpå.

Men nå er turistene interessert i land som Egypt og Tyrkia igjen.

En årsak kan være prisene. Sammenlignet med spanske chartermål som Ibiza og Mallorca, kan prisene på en charterpakke til de nordafrikanske landene være 73 prosent billigere, skriver AFP.

De siste årene har det vært godt plass på hotellene i Hurghada i Egypt. Men nå peker besøkstallene oppover igjen. Foto: Mohamed El-shahed / AFP

Har etterspurt Egypt

Kommunikasjonsansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera sier de merker den samme trenden.

– Vi har ikke hatt Tyrkia på programmet på to år, men nå er det tilbake og det begynner å se lysere ut. Vi får også Egypt tilbake i vinter fordi etterspørselen har økt, sier Beatriz Rivera, som er kommunikasjonsansvarlig i Apollo.

– Egypt var et populært reisemål for noen år siden, men de siste årene har det vært dårlige tider for turismen og flere charterselskaper sluttet å sende turister dit.

– Nordmenn har tydelig savnet å kunne reise til Egypt på vinteren. Det var lenge populært, så forsvant det litt samtidig som Tyrkia. Men mange som brukte å reise dit fast har etterspurt Egypt, og nå har vi merket at enda flere etterspør reiser dit, sier Rivera i Apollo.

– Interessen er tilbake. Vi har startet å reise til Egypt og ser en langsom stigning i etterspørselen, forteller pressesjef Steen Albrechtsen i konkurrenten Albatros.

Det har vært noen magre år for kamelguidene ved pyramidene i Giza. Dette bildet av guidene som venter på kunder ble tatt 31. mai 2012. Nå ser det langt lysere ut for den egyptiske turistindustrien. Foto: Ammar Awad / Reuters

Nordmenn elsker Spania

Derimot merker verken Apollo eller Albatros mindre interesse for å reise til for eksempel Kanariøyene. Det gjør heller ikke reisebyrået Ving.

– Vi har ikke merket noen endring for reiser til Spania. Nordmenn elsker Spania, sier Siri Røhr-Staff, informasjonssjef i Ving.

Skandinaver fortsatt er glade i Spania, konkluderer også pressesjefen i Albatros.

– Den kommende sesongen ser tallene ut til å være de samme. Spesielt mange norske pensjonister reiser fortsatt til Spania, sier Steen Albrechtsen som tror at skandinaver, og spesielt nordmenn, ikke vil slutte å reise til Spania med det første.