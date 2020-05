Turistattraksjonene i Europa åpner gradvis

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I den greske hovedstaden har en av verdens mest besøkte turistattraksjoner, Akropolis, åpnet igjen mandag, etter å ha vært stengt siden 23. mars som følge av koronapandemien.

– Vi har aldri sett så få mennesker på Akropolis, sa en russisk kvinne til nyhetsbyrået AFP.

– Det er som å ha en privat omvisning, sa kvinnen som i dag var på Akropolis sammen med sin mann.

Akropolis er Atens best besøkte turistattraksjon med 2,9 millioner besøkende i fjor.

Etter nesten to måneder kunne folk i dag igjen gå inn portene og bestige den verdenskjente høyden i sentrum av Aten.

Hellas' president Katerina Sakellaropoulou var blant de første som besøkte Akropolis igjen etter nedstengningen.

Greske myndigheter har besluttet å gjenåpne alle utendørs arkeologiske turistattraksjoner fra og med i dag, mens museene i Hellas må holde stengt fram til 15. juni.

Besøkende måtte bruke ansiktsmasker og fikk målt temperaturen før de fikk komme inn i Peterskirken i Vatikanet mandag. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Peterskirken åpnet også dørene

Også i Vatikanet dukket de første besøkende opp tidlig mandag for å besøke Peterskirken igjen. Alle måtte holde avstand og bruke ansiktsmasker. De besøkende fikk også sjekket temperaturen før de fikk komme inn i bygningen.

Katedralen har vært stengt siden 10. mars.

To nonner besøkte mandag Peterskirken i Roma som har vært stengt siden 10. mars. Foto: Alessandra Tarantino / AP

Italienske myndigheter startet å lette på restriksjonene 4. mai – og i helgen kunne man igjen se joggere, gående og syklister i Romas gater.

Hellas åpnet i helgen også flere hundre strender som har vært stengt.

Fortsatt gjelder regler om sosial distanse, og det er tillatt med maks 40 personer per 1000 kvadratmeter med strand. Parasoller må plasseres fire meter fra hverandre, og solsengene må sprayes med desinfeksjonsmiddel etter bruk.

Hellas kjemper for å redde feriebestillingene fra utlandet og håper turistsesongen kan starte fra 1. juli. Landet har foreløpig klart å holde pandemien under relativt god kontroll, og har kun hatt 162 dødsfall og drøyt 2800 bekreftede smittetilfelle.

Hellas åpnet i helgen også strendene sine igjen, men med en del regler man vanligvis ikke må forholde seg til. Blant annet må parasoller plasseres fire meter fra hverandre, og solsengene må sprayes med desinfeksjonsmiddel etter bruk. Her fra stranden Alimos, i nærheten av Aten, lørdag. Foto: Yorgos Karahalis / AP

Tyskland kalte inn til «sommerferie-møte»

I tillegg har Tysklands utenriksminister Heiko Maas mandag et møte med sine kolleger fra ti andre europeiske land for å se på muligheter for å åpne landene for turister.

Tysklands utenriksminister Heiko Maas forsøker mandag å få klarhet i om det vil være mulig for tyskere å dra til sine favoritt-destinasjoner i Europa i sommer. Foto: Thomas Kienzle / AFP

Tyskland planlegger å fjerne alle reiserestriksjoner og åpne grensene til Østerrike, Sveits og Frankrike 15. juni.

Maas ønsket derfor en videokonferanse med sine motparter fra europeiske land som er populære reisedestinasjoner for tyskere.

– Vi ønsker å diskutere hvilke kriterier som må ligge til grunn for at sommerferie kan være mulig, sier han til TV-kanalen ZDF.

Den tyske utenriksministeren sa at landene også måtte bli enige om ordninger som ville gjøre dem i stand til å «reagere raskt» dersom smittetallene øker igjen.

– Vi må i det minste ha sikkerhetstiltak og forholdsregler i tilfelle tallene blir verre, sier Maas.