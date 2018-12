Turist første identifiserte offer etter Strasbourg-angrepet

President Emmanuel Macron holdt i går kveld og natt krisemøte med regjeringen. Innenriksminister Christophe Castaner ble sendt til byen for å lede informasjonsarbeidet. Foto: Etienne Laurent / Pool / AFP

Det er det thailandske utenriksdepartementet som bekrefter identiteten til Anupong Suebsamarn.

Han er en av tre som ble drept i det en mann startet å skyte mot besøkende på julemarkedet.

Det første skuddsalven ble avfyrt på en bro på vei mot sentrum av byen der julemarkedet holdes, senere ble det avfyrt en rekke skudd inne på markedet.

Det er uklart hvor den 45 år gammel thailandske mannen befant seg da han ble skutt.

Mannen hadde kommet til den franske byen samme dag, på ferie med sin kone. Hun overlevde angrepet og får nå bistand fra franske og thailandske myndigheter.

12 sårede personer ble brakt til sykehus, 6 av dem skal ha alvorlige skuddskader.

Vitne Peter Fritz forteller til BBC at han forsøkte å gi livreddende hjelp til den thailandske mannen.

– Vi prøvde det vi kunne å gjenopplive ham, men han responderte ikke. Vi bar ham inn i en restaurant, hvor vi fortsatte med hjelpen inntil en lege fortalte oss over telefon at det ikke lenger var noe håp. Det tok 45 minutter før en ambulanse klarte å komme seg frem, sier Fritz til BBC.

Politiet hadde sperret av tilgangen til øya Grande Île, hvor sentrum av Strasbourg ligger, mens de jaktet på den ukjente skytteren.

Jakter intenst på gjerningsmannen

Jakten på gjerningsmannen har pågått i hele natt og fortsatte med full styrke også onsdag morgen.

Etter en skuddveksling med politiet inne på julemarkedet, klarte den antatte gjerningsmannen å flykte fra området. Ifølge politiet skal den mistenkte selv ha blitt såret i skuddvekslingen.

Den franske avisen Le Monde skriver at den mistenkte ble skadet i armen, og rømte fra stedet i en taxi.

En taxisjåføren skal senere ha meldt seg til politiet, og forklart at en bevæpnet og såret mann var passasjer, skriver avisen.

Tysk politi satte raskt opp kontroll på grensen mellom Tyskland og Frankrike i Kehl, hvor alle biler som kom fra den franske siden ble kontrollert. Foto: Christoph Schmidt / AP

Kan ha kommet seg ut av Frankrike

Statssekretær i innenriksdepartementet Laurent Nunez sier i formiddag til franske medier at de ikke kan utelukke at den antatte gjerningsmannen har kommet seg ut av Frankrike.

Han sier det ikke er fastslått at angrepet var en terrorhandling og påpeker at mannen kan ha angrepet fordi politiet forsøkte å pågripe ham for andre forhold.

Før skyteangrepet på julemarkedet skal politiet ha oppsøkt boligen til den mistenkte for å arrestere ham, men han var ikke hjemme. I boligen ble det funnet eksplosiver.

Ifølge lokale medier var mannen mistenkt for ran. Andre skriver at han var mistenkt for drapsforsøk.

På spørsmål om hvorfor myndighetene ikke har offentliggjort identiteten til eller foto av den mistenkte, svarer statssekretær Nuñez at relevante personalia er formidlet til alle som er involvert i jakten på ham, skriver Le Monde.

Fem personer som har tilknytning til den mistenkte, ble i natt avhørt av politiet.

Stod på overvåkingsliste

Den mistenkte mannen skal være kjent av politiet og står ifølge myndighetene på en liste over personer som utgjør en mulig fare for rikets sikkerhet. Listen «Fiché S» består av 26.000 navn, og 10.000 av disse skal være knyttet til radikaliserte grupper.

– Den mistenkte er en kjent person for våre tjenester. Han har flere fengselsopphold bak seg, og det var under ett av disse at det ble fanget opp at han kunne være radikalisert, opplyste Laurent Nuñez.

Mannen har dommer mot seg både i Frankrike og Tyskland, men disse skal ikke være terrorrelaterte. Han ble sist løslatt fra fengsel i 2015.

President Emmanuel Macron holdt i går kveld og natt krisemøte med regjeringen. Innenriksminister Christophe Castaner ble sendt til byen for å lede informasjonsarbeidet. Foto: Etienne Laurent / Pool / AFP

Holder stengt

Det er ventet at det tradisjonsrike julemarkedet vil holde stengt i dag, og det er varslet at byen vil flagge på halv stang for å minnes de drepte.

Ordfører Roland Ries beordret i går - mens situasjonen var svært uavklart - byens innbyggere og besøkende om å holde seg innendørs. Mange tusen måtte i timesvis vente restauranter, arbeidsplasser eller sportsarrangementer.

Portforbudet ble løftet i løpet av natten, men byens grunnskoler og barnehager vil holde stengt i dag, og foreldre oppfordres om å holde barna inne. Videregående skoler og andre utdanningsinstitusjoner har besluttet å holde åpent, men det er opp til elevene og studentene om de ønsker å komme.

Tirsdagens angrep vekket minnene fra inngangen til det nye millenniet, da ti personer med tilknytning Al Qaida planla å utløse en bombe på det samme markedet. Bombeangrepet skulle skje nyttårsaften 2000, men ble avdekket.

De mistenkte ble dømt til mellom ett og ni år i fengsel.