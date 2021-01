Tunge tak for «Tropenes Trump»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Han mangler først og fremst anstendighet, sier den 54 år gamle Marli Arigonia, som jeg møter i bydelen Copacabana her i Rio.

– Bolsonaro sier og gjør mange ting som ikke passer seg for en president. Det verste er hans oppførsel under pandemien, som han har kalt «en liten influensa», sier hun.

Marli Arigonia er særlig opprørt over at landets leder unnlater å følge vedtatte smittetiltak:

– Som, for eksempel, i julehelgen da han svømte inn på en strand med masse mennesker der ingen brukte munnbind.

Hun reagerer også sterkt på at presidenten ikke vil la seg vaksinere mot koronaviruset:

Marli Arigonia i Rio de Janeiro er opprørt over oppførselen til Bolsonaro. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Når man leder et land som er så hardt rammet av pandemien som Brasil, mener jeg det er en plikt å gå foran med et godt eksempel og ta vaksinen, sier 54-åringen til NRK.

Krever riksrett

Sist helg deltok tusener av mennesker i gatedemonstrasjoner i flere brasilianske byer. Demonstrantene krevde at president Jair Bolsonaro stilles for riksrett på grunn av sin opptreden under pandemien:

– Jeg stemte på ham, fordi jeg syntes at han hadde interessante ideer, sier Meg Fernandes til nyhetsbyrået AP. Hun var blant demonstrantene her i Rio.

– Men situasjonen nå er jo fryktelig, med et nytt oppsving i pandemien og stor mangel på vaksiner, sier hun.

Hun er spesielt rystet over den voldsomme smittespredningen i Amazonas-hovedstaden Manaus, der regjeringen har fått hard kritikk for sin opptreden.

«Riksrett nå», står det på denne plakaten foran Brasils nasjonalforsamling. Foto: SERGIO LIMA / AFP

Faller på måling

Nye meningsmålinger viser nå et kraftig fall i popularitet for Bolsonaro. I en måling fra instituttet Datafolha faller støtten til presidenten fra 37 til 31 prosent.

Det er den største månedlige nedgangen siden han kom til makten for drøyt to år siden.

Dårlig håndtering av koronapandemien er den viktigste grunnen til nedgangen, ifølge undersøkelsen.

En annen grunn er at den omfattende nødhjelpen som brasilianerne har fått under pandemien nå er avsluttet. Disse utbetalingene har gitt Bolsonaro økt støtte, særlig i det fattige nordøst-Brasil. Men nå øker misnøyen med presidenten markert i disse områdene, viser målingen.

Bolsonaro-velgeren Fernando Carvalho mener presidenten gjør mye bra for Brasil. Foto: Arnt Stefansen / NRK

På den annen viser undersøkelsen at 53 prosent av brasilianerne sier nei til å stille presidenten for riksrett.

Kjernevelgere

Selv om populariteten faller, så støtter kjernevelgerne – rundt 30 prosent – fortsatt opp om sin president. En av dem er den 55 år gamle Fernando Carvalho, som jeg møter på et fiskemarked her i Rio:

– Han overtok et land der svært mye var galt. Jeg han mener han har gjort det som er mulig for å rette på dette, sier han bestemt.

– Hva har han gjort? spør jeg.

– Han er i gang med å redusere byråkratiet, som er altfor stort og tungrodd. Han har fått ned kriminaliteten, og han har utført store offentlige byggeprosjekter, sier Carvalho,

55-åringen er særlig opptatt av å bekjempe korrupsjonen i Brasil, og han mener at Bolsonaro er et forbilde:

– Det er ikke lagt frem noe som tyder på at han stjeler fra folket, slik som forgjengerne har gjort, sier Fernando Carvalho til NRK.