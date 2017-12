Tulletelefon endte med drap av uskyldig offer

Tulletelefoner til nødsentralene, på engelsk kalt «swatting», er et økende problem i USA.

På fredag måtte en uskyldig mann bøte med livet etter at en anonym innringer meldte om en falsk nødsituasjon i hjemmet hans i Kansas.

Skutt av politiet

Innringeren sa til politiet at han hadde skutt sin egen far i hodet og at han pekte pistolen mot sin mor og søster. Han skal også ha truet med å tenne på huset.

Politiet rykket dermed ut til adressen innringeren oppga og tok seg inn i huset. Andrew Finch ble skutt da politiet trodde han var på vei til å ta opp et våpen.

I ettertid viste det seg at Finch var ubevæpnet og at nødanropet ikke kom fra hans adresse.

– Hva gir politiet rett til å åpne ild? Politiet drepte sønnen min over en falsk beretning, sa Finch sin mor til amerikanske medier.

Politisjefen i Kansas, Troy Livingston, beskriver det falske nødanropet som en tragisk og meningsløs handling.

– Hendelsen er et mareritt for alle involverte, inkludert familien og politiet, sa han ifølge NBC.

Stort skadepotensiale

Hendelsen illustrerer de potensielt dødelige konsekvensene av det som for innringerne gjerne oppfattes som en uskyldig spøk.

Amerikanske nødsentraler mottar rundt 400 slike tulletelefoner hvert år, hvor innringere skildrer situasjoner som krever umiddelbar utrykning. Disse involverer gjerne bombetrusler, mord, gisseltaking og påståtte ulykker.

I tillegg til å skape potensielt livsfarlige situasjoner som den i Kansas, legger falske nødmeldinger også unødvendig beslag på politiets tid og ressurser. Det er anslått at hver utrykning koster mellom ti og 25.000 dollar.

Taktikk blant nettspillere

Bakgrunnen for tulletelefonen som endte med at Finch ble drept, skal ha vært en diskusjon mellom spillere av skytespillet Call of Duty på internett.

ILLUSTRASJONSFOTO: En nettspiller skal ha oppgitt Finch sin adresse til sine motspillere. Den ble brukt som en del av et falskt nødanrop til politiet, der innringeren hevdet det foregikk en gisselsituasjon på adressen. Foto: Mike Blake / Reuters

«Swatting» er en taktikk blant nettspillere som ønsker å avbryte spillsekvensen til motspillerne. Derfor er de fleste av innringerne av slike falske nødanrop gjerne mindreårige.