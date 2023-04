Tucker Carlson slutter i Fox News

Siden 2009 har den profilerte journalisten vært å se på TV-skjermene på den konservative TV-kanalen. Og siden 2016 har han ledet kveldsprogrammet som bærer hans eget navn, «Tucker Carlson Tonight». Men nå er det altså slutt.

– Fox News Media og Tucker Carlson er enige om å gå hver til sitt, skriver Fox i pressemeldingen de sendte ut mandag formiddag lokal tid.

Ifølge Fox ble programmet som Carlson ledet fredag 21. april hans siste på kanalen.

Da var det ingenting som tydet på at han ikke ville dukke opp igjen som normalt. «Vi er tilbake på mandag», lød det som vanlig.

De kommende sendingene vil bli ledet av vikarer fram til en ny, fast programleder blir kunngjort, skriver TV-kanalen i pressemeldingen.

Spredde Trumps valgløgner

Det er foreløpig ikke kjent hva som ligger bak beslutningen.

Men tidligere denne måneden inngikk Fox News et historisk stort forlik med Dominion Voting Systems, selskapet som leverte elektroniske stemmesystemer under valget i 2020.

Fox valgte å betale med 787,5 millioner dollar, tilsvarende rundt 8,2 milliarder norske kroner, for å slippe rettssak.

Dominion saksøkte Fox News fordi kanalens programledere og reportere gang på gang gjentok daværende president Donald Trumps falske påstander om at han tapte valget på grunn av valgfusk. Blant annet ble det hevdet at stemmemaskinene fra Dominion ble manipulert med for å sikre at nåværende president Joe Biden vant.

Blant dem som framsatte påstandene om valgfusk var to av kanalens mest kjente programledere, Tucker Carlson og Sean Hannity.

Fox News + Trump =?

La frem eposter og tekstmeldinger

Intern kommunikasjon i Fox News avslørte at både programledere, produsenter og ledere i mediehuset visste at påstandene var uriktige. Fox News måtte gi fra seg både sms'er og eposter.

Dominion hevdet derfor at Fox News i jakte på høyere seertall med viten og vilje spredte løgner som skadet deres omdømme.

Valgsselskapet krevde 1,6 milliarder dollar i erstatning. Og stevnet flere av kanalens berømtheter - inkludert Tucker Carlson - som vitne i tillegg til Fox-eier Rupert Murdoch, den kjente mediemogulen.

Forliket ble inngått i det rettssaken skulle starte.

– Vi erkjenner rettens kjennelse om at noen av påstandene mot Dominion er falske, sa Fox i en uttalelse da forliket ble kjent.