Tsunamibølge har truffet øystaten Tonga

Australias meteorologiske institutt tvitrer at bølgen på 1,2 meter er observert ved Nuku’alofa, som er hovedstaden i Tonga og landets største by.

Videoer som er lagt ut i sosiale medier, viser store bølger som skyller innover kystområder. De viser også folk som evakuerer boligområder, og folk som flykter fra hjemmene sine. Vannet flommer gjennom boligområder og inn i bygninger.

Tongas meteorologiske tjenester utstedte tidligere et tsunamivarsel som gjelder for hele Tonga.

Det blir også meldt at aske faller over øygruppen, og at telefonlinjene er nede.

Det er utstedt tsunamivarsler for Samoa, Fiji og New Zealand, der folk blir bedt om å holde seg unna strender, havneområder og elver. Det skal ikke være tsunamifare for Australia.

– Folk i eller i nærheten av sjøen bør komme seg ut av vannet, vekk fra strendene og kystområdene og vekk fra havner, elver og elvemunninger, heter det i en melding fra myndighetene i New Zealand.

Vulkanutbruddet startet lørdag og er det foreløpig siste av en rekke spektakulære utbrudd i den undersjøiske vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai.

Fredag ble det sendt et tsunamivarsel etter et utbrudd, og da ble det meldt at en 30 centimeter høy tsunamibølge skyllet innover land.

Det siste vulkanutbruddet varte i åtte minutter og sendte utslipp med gass, aske og røyk flere kilometer opp i luften. Innbyggere i kystområdene ble bedt om å søke seg til høyereliggende områder.

Tjenestemenn i Suva i Fiji sier at utbruddet var så sterkt at det hørtes ut som kraftige tordenbrak. Fiji ligger over 80 mil unna Tonga.

Tonga ligger mellom New Zealand og Hawaii og består av 172 små øyer. Landet har litt over 100.000 innbyggere.

