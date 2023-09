Den ukrainske nettavisen Obozrevatel viser til anonyme etterretningskilder og skriver at helsetilstanden til Ramzan Kadyrov skal være forverret.

Det hevdes at den tsjetsjenske lederen skal ligge i koma på et sykehus i Moskva, og at det kan dreie seg om nyreproblemer.

– Ryktene om at Kadyrov sliter med alvorlige helseproblemer, har gått i lengre tid, sier Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomite til NRK.

Men hun understreker at ikke noe er bekreftet, og at det er uklart hvordan den tsjetsjenske lederen faktisk har det.

Ny video

Men i går ble det lagt ut to videoklipp med den tsjetsjenske lederen på meldingstjenesten Telegram. Hensikten er antakelig å dempe spekulasjonene om hans helseproblemer.

I den ene går han rundt i en regnjakke. I den andre snakker Kadyrov tsjetsjensk og sier så på russisk at man bør trene.

En video skal vise Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov spaserende i regnet, mens rykter går om at han ligger i koma. Du trenger javascript for å se video. En video skal vise Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov spaserende i regnet, mens rykter går om at han ligger i koma.

– Jeg oppfordrer sterkt alle som ikke kan skille sannhet fra løgn på internett om å gå en tur, få litt frisk luft og samle tankene, lød et skriftlig budskap som ble lagt ut sammen med videoen.

Ansiktet til Kadyrov ser hovent ut.

Det er ikke mulig å vite når videoene ble laget.

Sangadzhieva påpeker at det som pågår nå er en informasjonskrig, og at russiske myndigheter ønsker å sende ut et budskap om at de har kontroll.

President Vladimir Putins talsperson sier i dag at han ikke har noen informasjon om meldingene på sosiale medier om 46-åringens helsetilstand.

– Kan bli ustabilt

I vestlige medier har Kadyrov blitt omtalt som «Putins blodhund».

LOJAL: Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov i møte med president Vladimir Putin i Moskva. Foto: ALEXEY NIKOLSKY

Han har vært lojal mot den russiske presidenten og sikret Kremls kontroll over Tsjetsjenia etter den blodige borgerkrigen der rundt årtusenskiftet.

Kadyrov har fått styre den russiske delrepublikken uten særlig innblanding fra Moskva.

USIKKERT: Inna Sangadzhieva i Den norske Helsingforskomite ryktene om Kadyrovs dårlige helse har gått i lengre tid. Foto: Den norske helsingforskomiteen

Menneskerettsorganisasjoner sier at Kadyrov innførte et brutalt og undertrykkende styre.

Human Rights Watch skrev i 2021 at det har vært sjokkerende tilfeller av tortur, forsvinninger og utenomrettslige drap i regionen, og at det aldri har blitt effektivt etterforsket.

– Kadyrov har fått svært store pengebeløp fra Moskva. Dersom han blir borte, kan det bli vanskelig å fylle hans sko. Det kan bli ustabilitet igjen i Tsjetsjenia, sier Inna Sangadzhieva.

Hun mener at tausheten fra de russiske myndighetenes side kan komme av at de trenger tid til å finne ut hva de skal gjøre videre i Tsjetsjenia.