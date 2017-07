Trusselen fra IS er ikke borte selv om de er slått i Mosul

Aller først, tapet av Mosul er et stort nederlag for IS. De har mistet prestisje, inntektskilder og kan ikke lenger påstå at de styrer et kalifat. Der deres tilhengere en gang snakket om, og tilsynelatende trodde på, at neste skritt var Istanbul og så Roma, så handler det nå mer om tilbaketrekking til ørkenen. Men det betyr ikke at organisasjonen er slått en gang for alle.

Holder fortsatt store landområder i Irak/Syria

Ekstremistgruppen har mistet de store byene de kontrollerte langs Eufrat og Tigris, men har fortsatt fotfeste flere steder på landsbygda, i mindre byer og i Syria. Herfra kan de drive geriljavirksomhet mot de irakiske regjeringsstyrkene. Vi har allerede sett mange eksempler på det. Dette er tross alt organisasjonens røtter. IS-eksperten Hassan Hassan har skrevet om hvordan IS lenge har forberedt sine tilhengere gjennom begrepet inhiyaz, en midlertidig tilbaketrekking.

FEIRING: Iraks soldater har betalt en høy pris for sin seier i Mosul, men krigen er ikke over med det. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP

Dernest, klarer ikke irakiske myndigheter å bygge opp igjen Mosul og skape et Irak der også landets sunni-arabere føler seg hørt, vil IS eller en avart av organisasjonen ha gode vekstvilkår i tiden framover.

Det er en av grunnene til at det er viktig at verden ikke mister Irak av syne selv om Mosul nå har falt. Hundretusenvis av mennesker trenger umiddelbar hjelp.

Det er også store langtidsutfordringer, som en grundig artikkel i Washington Post vitner om.

IS er blitt en global terrorgruppe

Noe av grunnen til at slaget om Mosul var så hardt og ødeleggende, var at IS hadde forberedt seg i tre år på en krig de visste ville komme. På samme måte har de også bygget opp en global terrorbevegelse. Den har to komponenter. Det ene er IS-krigere eller medlemmer som har vært i Irak eller Syria og fått opplæring. De har også planlagt flere terroraksjoner her, for eksempel den mot Paris i 2015. De har ikke lenger det samme handlingsrommet, men trusselen er ikke borte av den grunn.

TERROR: De fleste terroreksperter mener IS fortsatt har mulighet til å slå til i Europa. Bilde er fra konsertstedet Bataclan i Paris som IS angrep i 2015. Foto: Thibault Camus / AP

Etterretningseksperter avisen New York Times har snakket med anslår at IS har smuglet inn mellom 100–250 potensielle terrorister til Europa mellom 2014 og 2016.

Det andre er at deres ideologi fortsatt fenger, selv om den har mistet sitt skinn av uovervinnelighet. Gjennom aktiv tilstedeværelse på sosiale medier og egne publikasjoner, vil de fortsatt kunne tiltrekke seg støtte og muligens indirekte inspirerer til nye terroraksjoner i framtiden.

De har fått fotfeste andre steder i den muslimske verden

IS har ikke bare brukt de siste tre årene på drive sitt territorium i Irak og Syria. De har også etablert grupper eller kontakt med allerede eksisterende grupper rundt om i den muslimske verden. På Sinaihalvøya i Egypt tok de på seg skylden for et dødelig angrep

EGYPT: Egypt opplevde ett av sine verste IS-angrep før helgen. 23 soldater ble drept på Sinaihalvøya. Foto: MOHAMED ABD EL GHANY / Reuters

mot egyptiske soldater som drepte 23 soldater fredag. Det samme har de gjort med flere kirkeangrep.

De har etablert kontakter så langt vest som i Nigeria og Boko Haram og så langt øst som Filipinene. De har også en tilstedeværelse i Afghanistan og Pakistan og Bangladesh. Det er uklart hvor tett disse egentlig samarbeider og hvor mye de er styrt sentralt, men det gir uansett terrorgruppa større spillerom.

Hva skjer i konflikten med Al Qaida?

De to store jihadist-organisasjonene har kanskje det samme langtidsmålet om verdensherredømmet, men er meget uenige om veien dit og hvem som skal lede an. IS var en gang en del av Al Qaida, før de brøt ut og så hevdet å være den dominerende organisasjonen, ikke minst på grunn av deres erobringer på bakken i Syria og Irak. Al Qaida virket gammeldags og slet med rekrutteringen, særlig i Vesten.

RIVALER: Maktkampen mellom IS og Al Qaida kommer til å prege regionen også etter Mosuls fall. Foto: - / Afp

Etter Mosuls fall, har IS mistet det som skilte dem aller mest fra sin rival, nemlig kontroll over et prestisjetungt territorium. De vil bli tvunget til å bli mer som Al Qaida, altså operere tilbaketrukket og skjult. Samtidig har Al Qaida klarte å bygge opp en kraftig tilstedeværelse i Syria og har fortsatt sine organisasjoner i Jemen og Nord-Afrika.

Vi kan derfor vente oss en ytterligere rivalisering i tiden framover, eventuelt et samarbeid som vil stille omverden overfor nye utfordringer.

Mosuls fall lukket et kapittel, men historien om IS er på ingen måte over med dette.