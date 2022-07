De to politikerne som kniver om å bli toryenes leder og ny britisk statsminister, Liz Truss og Rishi Sunak, møttes mandag kveld til en TV-sendt debatt.

I studio satt vanlige briter som sliter med økte levekostnader. Mange av dem sa at de har problemer med å betale strømregningene i tillegg til dyrere mat og drivstoff.

De to politikerne gikk raskt i strupen på hverandre om hva de kan gjøre for å bedre vanlige folks økonomi.

Rishi Sunak var finansminister for inntil tre uker siden da han brøt med statsminister Boris Johnson. Foto: Jacob King / AP

Mens Truss ønsker umiddelbare skattekutt, sier Sunak at han vil ha prisstigningen under kontroll før han kutter skattene.

– Å øke skattene slik Sunak vil, vil strupe all økonomisk vekst, sa Truss.

– Din plan vil føre til en rente på 7 prosent og til en voldsom inflasjon, svarte tidligere finansminister Sunak.

Kina det nye Russland?

I TV-debatten anklaget begge kandidatene hverandre for å ha vært naive i synet på Kina.

– Du ønsker mer handel med Kina og tettere samhandel med Kina, sa Truss.

– Men du sa at forholdet mellom Storbritannia og Kina har nådd en gylden æra, svarte Sunak.

– Det sitatet må være nesten ti år gammelt, repliserte Truss.

– Vi må ikke gjøre samme tabbe som vi har gjort med Russland, fortsatte Truss som er britenes utenriksminister.

– Europeiske land har gjort seg altfor avhengig av russisk olje og gass, fortsatte utenriksministeren.

Skittkasting om dyre sko

Det blir en skitten valgkamp ifølge britiske medier. Det som kommer fikk vi en smakebit av i TV-debatten mandag kveld.

Kulturminister Nadine Dorries. Foto: PHIL NOBLE / Reuters

En av statsrådene som støtter Lizz Truss helhjertet og bidrar til skittkastingen er kulturminister Nadine Dorries.

Hun latterliggjør Rishi Sunaks ekstravagante livsstil. Dette ble raskt tema i kveldens TV-sending.

Sky News referer til kulturministeren som hevder at Sunak nylig ble avbildet i en dress som koster 3500 pund, om lag 42.000 kroner og i Prada sko til 490 pund, om lag 6000 kroner.

Kulturministeren mener det er sannsynlig at Lizz Truss derimot vil bære øredobber til 4,50 pund, om lag 55 kroner.

I debatten ønsket ikke Truss å kritisere Sunaks dyre dresser og sko.

Liz Truss mener hun vil bli den beste statsministeren av de to. Hun ville ikke kritisere Sunak for dyre dresser og sko slik kulturministeren gjør. Foto: Jacob King / AP

Også utenlandske medier er opptatt av Sunaks sans for dyre dresser og sko. Tyske Deutsche Welle hevder at Rishi Sunak nylig ble avbildet på en byggeplass med sko verdt 500 euro, om lag 5000 kroner.

Ekstravagant livsstil til besvær?

Rishi Sunak har nylig fått bygd svømmebasseng, treningsrom og tennisbane på eiendommen sin i North Yorkshire. Bare oppvarmingen av vannet i bassenget er beregnet å koste over 150 000 kroner årlig.

Det resonnerer dårlig hos mange som må velge om de skal bruke pengene sine på mat eller å betale regninger.

Sunaks livsstil har fått folk til å spørre om han har forutsetninger for å forstå hvordan vanlige folk opplever presset på energipriser og i økonomien generelt.

Som finansminister under pandemien ble Sunak populær for å gi støttepakker til trengende. Men han har også økt skattenivået, noe som ikke har vært like populært i Det konservative partiet.

Samtidig har han fått kritikk fra opposisjonen for ikke å hjelpe de mange som ikke lenger klarer å betale regningene sine på grunn av økte utgifter.

Han står fast på at det ikke er riktig å senke skattenivået nå, men sier det er målet over tid.

Ikke knirkefri valgkamp for Truss

Truss har vært beskrevet som en favoritt til å etterfølge Boris Johnson.

Men valgkampen hennes har ikke gått knirkefritt. Hun slet i konkurransen med relativt ukjente politikere, men nådde altså likevel finalen til slutt.

Hun har rykte på seg for å få ting unnagjort. Som utenriksminister har hun blant annet bemerket seg med harde sanksjoner mot Russland.

Hun kunne også innkassere en politisk seier da hun fikk løslatt britisk-iranske Nazanin Zaghari-Ratcliffe fra mangeårig fangenskap i Iran.

Men kritikere i hennes eget parti gjør også narr av henne når hun velger å kle seg som Margaret Thatcher. Ikke alle har sans for at hun forsøker å kopiere den tidligere jernkvinnen i britisk politikk, skriver Deutsche Welle.

Truss vil krympe staten og ha lavere skatter. Inntektstapet skal dekkes inn ved å betale ned landets gjeld over en lengre periode.

Truss er favoritt

Truss har på forhånd fått et tydelig favorittstempel. Ifølge meningsmålinger har hun klart mest støtte blant egne partimedlemmer.

Lizz Truss. Foto: Alastair Grant / AP

Sunak på sin side appellerer til et flertall av velgerne, uansett hvilken fløy de tilhører.

Samtidig er Truss en gåte, skriver Sky News. Mediehuset viser til at hun i sin ungdom var medlem i et annet parti, Liberaldemokratene – og at hun lenge var imot brexit.

Begge frir til høyrefløyen i partiet, og begge støtter det omstridte forslaget om å sende asylsøkere med enveisbillett til Rwanda., slik at de kan søke asyl der.

Boris med «kamuflert» støtte til Truss

Johnson har ikke gitt sin offisielle støtte til noen av de potensielle etterfølgerne sine.

Boris Johnson med kamuflert støtte til Truss. Foto: PETER NICHOLLS / AFP

Men statsministeren kom med noe som tolkes som et stikk til sin tidligere finansminister og nåværende lederkandidat Rishi Sunak i sin avslutningstale til Underhuset.

– Jeg elsker finansdepartementet, men hvis vi alltid hadde lyttet til finansdepartementet, hadde vi aldri fått bygd M25 (en motorvei) eller tunnelen under (Den engelske) kanalen.

Den uttalelsen – i kombinasjon med at han oppfordret etterfølgeren til å kjempe for Storbritannia ute i verden – kan tolkes som et tegn på at han ønsker at utenriksminister Liz Truss skal bli britenes nye statsminister.

Snudd i synet på brexit og Kina

De er også begge overbeviste brexit-tilhengere, nå.

Ifølge Deutsche Welle var Truss motstander av brexit tidligere, men hun skal ha sagt at det var en tabbe av henne.

Mens Truss skal ha snudd i synet på brexit, skal Sunak ha snudd i synet på Kina-politikken.

Sunak har sagt at Kina på lang sikt utgjør den største trusselen mot Storbritannia og har lovet å stenge 30 konfucius-institutter hvis han blir statsminister.

Instituttene finansieres av den kinesiske staten og underviser i kinesisk språk og kultur, men er blitt beskyldt for å spre kinesisk propaganda.

Sunaks motstandere mener han har snudd i spørsmålet, og at han tidligere har presset på for en økonomisk avtale med Kina, skriver NTB.