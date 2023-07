Mange trudde at Vox kunne velte sigeren i det spanske valet på søndag over på høgresida.

Men det kontroversielle ytre høgre-partiet gjorde det særleg dårleg, og gjekk frå å ha 52 til 33 sete i nasjonalforsamlinga.

Totalt mista dei 600 000 stemmer.

– Eg er ikkje overraska. Det største partiet på høgresida, Folkepartiet, bytta ut leiaren sin, og dette gav partiet eit løft, seier politisk journalist Miguel González i El País, Spanias mest leste avis.

Politisk journalist og forfattar Miguel González skriv om Vox i avisa El País. Han meiner partiet er udemokratisk, og blei sjølv nekta tilgang til partiets valvake. Foto: Antonia Cimini / NRK

González er hovudansvarleg for avisa si Vox-dekking og forfattar av boka Vox A/S. Dei tidlegare Vox-veljarane stemte taktisk og har rømt over til høgrepartiet Folkepartiet (PP), meiner han.

– Ein god del av dei som stemte Vox, har stemt på Folkepartiet fordi dei har tenkt at det er den beste moglegheita for å få sosialistpartiet vekk frå makta.

Vox vil vekke Catalonia-striden

I 2017 opplevde Spania ei av dei verste politiske krisane i landet sidan Fransisco Francos diktatur. Den katalanske regjeringa gjennomførte ei ulovleg folkeavstemming for å lausrive provinsen frå landet.

Det heile var mislukka, og fleire politikarar enda i fengsel. Vox vil vekke konflikten til livs att viss dei får makta, fortel González:

– Veljarane har rømt frå PP fordi dei tenker at ein høgre- og ein ytre-høgrekoalisjon igjen vil ta Spania tilbake til ein situasjon med eit høgt konfliktnivå og at rettar vil bli borte.

I folkeavstemminga om katalansk sjølvstyre i 2017 stemte 38 prosent ja. Foto: LLUIS GENE / AFP

Medan ytre høgre-parti har vunne stemme i store deler av Europa ved å vere imot innvandring, har Vox i Spania samla spanjolane ved å vere imot den katalanske lausrivinga, ifølge González.

– Den spanske nasjonalismen blei vekt med ei frigjeringsavstemming i Catalonia. Og då heiste Vox det nasjonalistiske flagget i Spania. Dette er hovudgrunnen til boomen Vox har hatt. I tillegg har dei vunne veljarar ved å vere imot immigrasjon, feminisme og LHBT+.

Vox er framleis Spania sitt tredje største parti, etter det konservative Folkepartiet (PP) og det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSOE.

Partiets mål var å få nok sete til å få fleirtalsregjering med Folkepartiet.

– Men dei har ikkje lukkast. Dei to høgrepartia har ikkje nok sete til å danne regjering, seier González.

Vox-leiar Santiago Abascal har tatt partiet i ei meir populistisk retning. Foto: Reuters

Anerkjenner ikkje kjønnsbasert vald

Vox har fått stor merksemd i media, og er særleg kjent for sine nasjonalistiske og antifeministiske fråsegn.

Partiet ønsker å innskrenke noverande statsminister Pedro Sánchez sine progressive lover, som klimalover, retten til abort og LHBT+-rettar.

Norsk-spanske Alejandro Søreng-Wold skriv doktorgrad om Vox ved Universitet i Bergen. Han viser til at Vox ikkje anerkjenner kvinnedrap.

Partiet ønsker heller å definere det om til «familiebasert vald».

– Kvar gong det skjer eit kvinnedrap, eit mannssjåvinistisk drap, så blir det halde eit minutts stille. Ved slike samlingar går politikarane til Vox unna dei andre, fordi dei ikkje anerkjenner vald basert på kjønn, seier Søreng-Wold.

Statistikk viser at den kjønnsbaserte valden i Spania er aukande. På kransen står det «ikkje ein mindre», eit slagord som kom etter at ein mann sa at «då er det ei mindre» etter eit kvinnedrap i Argentina. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Ifølge Søreng-Wold ser partiet på feminisme som eit radikalt utspring av politisk korrektheit og «woke», som står i kontrast til det tradisjonelle som Vox forfektar.

– Det har vore mykje negativ blest rundt Vox, og det er den største årsaka til at ein del har valt å ikkje stemme på dei. Partiet har ein autoritær dimensjon, og ser på feminisme på ein heilt anna måte enn majoriteten av samfunnet.

I tillegg er Vox tydeleg innvandringskritiske og islamofobiske, seier forskaren.

– Og dei er tydeleg anti-trans, og motstandarar av retten til sjølvbestemt kjønn. Og sist, men ikkje minst, så er dei imot seksualundervisning i skolen. Dei meiner barn ikkje må lære om kjønn og mangfald, fordi det forvirrar barna mentalt, seier UIB-forskaren.

Meir einspora retning

Meiningsmålingane viste at Vox kom til å gjere det dårlegare i årets val. Likevel trudde ekspertar at partiet ville vippe sigeren over mot høgre.

David Jiménez Torres er historikar og ekspert på spansk politikk ved Universidad Complutense de Madrid.

Han trur grunnen til at partiet gjorde det dårlegare i årets val, er at det har blitt meir einspora:

– Tidlegare hadde partiet fleire fraksjonar. Ein libertariansk, ein klassisk konservativ eller reaksjonær, og ein populistisk fraksjon i stil med Marine Le Pen og Giorgia Meloni.

– I løpet av dei siste månadane har den populistiske fraksjonen reinska partiet for fleire av motstandarane sine, og har no kontroll over partiet, seier Torres.

David Jiménez Torres, historikar og ekspert på spansk politikk, meiner Vox har mista stemmer fordi partiet har blitt meir einspora. Foto: PRIVAT

– Det er som ein grøssarfilm

Macarena Olona er eit eksempel på ein kjent figur som har forlate partiet og danna eit nytt.

Frå utsida varsla ho om trakassering i partiet. I ettertid har ho vore i kontakt med fleire av dei andre avhopparane:

– Dei fortel om mangel på demokrati og respekt internt i partiet, seier Macarena i eit intervju med avisa El País.

– Det er som ein grøssarfilm. Dei ser opp til Hitler og kjem med antisemittiske angrep.

Eit banner av Macarena Olona frå då ho framleis var med i Vox. Ho gjekk ut av partiet i juli 2022. Foto: CRISTINA QUICLER / AFP

Ikkje demokratisk

Journalist Miguel González i El País er einig i at Vox ikkje er eit demokratisk parti.

– Dei har ingen annan måte å kome til makta på enn ved å bruke demokratiet, men dei er ikkje demokratiske internt. Vox har fjerna interne val for å velje partikandidatar, både til kongressen og til interne verv. Alle blir utnemnde frå hovudkontoret i Madrid, seier han.

González samanliknar Vox med Trump i USA og Bolsonaro i Brasil, partileiarar som viste seg å ikkje vere demokratiske då dei mista makta ved val.

– I tillegg har dei som praksis å stenge ute journalistar. Både El País og Spanias største radiokanal er utestengde frå Vox sine pressekonferansar.

NRK har prøvd å kome i kontakt med Vox, men ikkje fått svar.

Det spanske flagget har blitt eit viktig symbol for Vox-veljarane. Foto: Manu Fernandez / AP

– Høgresida vil slite i forhandling

For å danne regjering, treng partia fleirtal av seta i nasjonalforsamlinga. Altså treng dei 176 sete.

Viss PP og Vox slår seg saman, manglar dei framleis sju seter for å danne regjering.

– Høgresida vil slite i forhandlingar med mindre parti i nasjonalforsamlinga fordi Vox er uetande for mange av dei, spesielt dei katalanske og baskiske partia. Venstresida er avhengig av samarbeid med Junts, som blir leia av katalanske Carles Puigdemont, seier Alejandro Søreng-Wold.

Carles Puigdemont var president i Catalonia, fram til han blei avsett av den spanske regjeringa i 2017. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Puigdemont har rømt frå rettsvesenet i Spania og gått i sjølvvald eksil i Belgia. Han stod bak sjølvstendeerklæringa i Catalonia i 2017.

– For å inngå avtale med ein av partane, har Junts sett som krav å få sjølvstyre og amnesti. Det er krav som blir sett på som urimelege både på venstre- og høgresida, seier stipendiaten.

Koalisjonsregjering under arbeid

Dei neste månadane skal dei ulike partia prøve å danna regjeringskoalisjonar.

Etter valet i 2015 tok det seks månader før ei regjering blei etablert – etter et nyval i juni året etter. Søreng-Wold trur det vil ta like lang tid å få ei avklaring i Spania no.

Torres i Madrid trur det er større sjanse for at venstresida vil klare å lage ei koalisjonsregjering:

– Dei konservative vil mest sannsynleg ikkje klare å danne regjering. Sosialistane (PSOE og Sumar, red. anm.) vil også prøve å danne regjering, og kan klare det viss dei slår seg saman med katalanske separatistparti, seier han.