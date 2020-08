Fem saker der eldre ektepar døydde, i det som vart rekna som drap og sjølvdrap, vert no igjen sett lys på.

Bakgrunnen er ein rapport Stephanie Davies, som jobbar med å undersøke årsaka til dødsfall for politiet i Cheshire, har skrive på fritida si. Det skriv The Sunday Times, som har lese rapporten.

Sakene strekk seg tilbake til 90-talet, og ifølgje Sunday Times uttrykker Davies i rapporten uro for at ein seriemordar, som framleis kan vere på frifot, kan stå bak dødsfalla. Rapporten fokuserer særleg på to saker.

I 1996 vart Harold og Bea Ainsworth funne døde i senga si i Wilmslow i Cheshire. Bea hadde blitt utsett for grov vald med både kniv og hammar. Harold vart funnen med ein plastpose over hovudet. Politiet fann òg eit sjølvmordsbrev Harold skal ha skrive på åstaden.

Tre år seinare vart eit anna eldre ektepar funne døde i Wilmslow. Donald og Auriel Ward vart òg funne i senga si, og den nye rapporten peikar på fleire likskapar mellom dei to åstadane.

Auriel hadde både stikkskadar og skadar etter stump vald. I tillegg var ho kvelt med ei pute. Donald vart funnen med strupen kutta og ein kniv i hjartet.

«Reell moglegheit»

I begge sakene konkluderte politiet med at mennene tok livet av konene sine før dei tok sine eigne liv.

Christine Hurst, Davies sin forgjengar i coroner-stillinga, følte likevel at noko ikkje stemde. Ho såg òg likskapar mellom dei to sakene. Ifølgje Sunday Times var dette noko ho diskuterte med kollegaane sine medan etterforskinga av Ward-saka heldt på.

Då Hurst pensjonerte seg i 2017 overleverte ho dokumenta frå dei to sakene til Davies. Ho håpte at etterfølgjaren, som mellom anna held kvalifikasjonar innan åstadgransking og kriminalteknikk, ville sjå på dei på nytt.

Davies byrja då å bruke fritida si på å undersøkje sakene.

Ho fekk òg hjelp av Steve Chancellor, som ifølgje Sunday Times er ein av dei fremste etterforskarane av uløyste saker i USA. Han har òg heldt foredrag om korleis lovbrytarar prøvar å villeie dei som skal undersøke åstaden.

Chancellor meiner fleire viktige leietrådar vart oversette eller misforståtte i Ainsworth- og Ward-sakene. Ifølgje Sunday Times er konklusjonen til Chancellor etter å ha undersøkt sakene at det er ei «høgst reell moglegheit» at begge er dobbeltdrap utført av same person, men at han ikkje kan vere heilt sikker.

Likskapar

I rapporten peikar Davies på fleire forhold ho meiner kan tyde på at sakene er dobbeltdrap, og at gjerningsmannen kan ha prøvd å skjule spora sine på åstaden for å lure politiet.

Blant likskapane ho peikar på er plasseringa av kroppane då dei vart funne, og skadane dei var påførte. I tillegg vart begge kvinnene funne med nattkjolane dregne opp over hoftene og ansiktet delvis skjult av ei pute. Dette kan ifølgje Davies vere delar av «signaturen» til ein seriemordar.

Vidare meiner ho at kroppane til begge mennene kan ha vorte flytta etter dei døde. Ho peikar òg på at det ikkje tidlegare hadde vorte meldt om verken partnarvald eller psykisk sjukdom i nokon av sakene. Begge para skal ha hatt lukkelege ekteskap. Davies meiner difor den grove valden kvinnene vart utsette for «ikkje er karakteristisk» for mennene.

Tre andre saker

I arbeidet med rapporten gjorde Davies òg eit breitt søk etter andre saker i England som kunne likne på dei to i Wilmslow. Ho fann i alt 39 saker frå åra mellom 2000 og 2019 der eldre ektepar hadde døydd i det som vart rekna for å vere drap og sjølvdrap.

Etter å ha snevra inn søket noko fann ho tre saker som skilde seg ut. To av dei fann stad i Manchester-området i 2000 og 2008. Åstaden for desse sakene ligg høvesvis om lag 12 og 24 kilometer frå Wilmslow. Den tredje fann stad i Kendal i Cumbria i 2011, kring 140 kilometer unna.

Rapporten peikar på fleire likskapar mellom desse tre sakene og Ainsworth- og Ward-sakene. Samtidig finnast det i desse fleire faktorar som gjer dei meir kompliserte, og det er større tvil knytt til dei. Davies har heller ikkje hatt tilgang på alle dokumenta knytt til desse tre sakene.

– Vert gjennomgått

Tidlegare sjef for påtalemakta i Nordvest-England Nazir Afzal seier til Sunday Times at rapporten må takast på alvor.

– Vi kan potensielt ha ein seriemordar blant oss. No trengst ei grundig undersøking av desse sakene og andre med liknande kjenneteikn.

Ein talsmann for politiet i Cheshire stadfestar til Sunday Times at dei har teke imot rapporten. Han legg òg til at dei har kontakta politiet i Greater Manchester og Cumbria.

– Dette er ei undersøking ein tilsett har gjort uavhengig av rolla hennar hos oss. Som med alle saker som er ferdig etterforska der ny informasjon kjem fram, vert den gjennomgått og vi vil handle ut ifrå den dersom det trengst.