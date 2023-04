Trur Pentagon-lekkasjen kan vere intern

Blant dokumenta som brått dukka opp på internett, er rapportar om Israels etterretningsteneste Mossad og det ukrainske luftforsvaret.

Både vestlege ekspertar og amerikanske tenestepersonar trur det er ein amerikansk aktør som står bak lekkasjen, og ikkje nokon frå eit alliert land.

– Fokuset no er på at dette er ein amerikansk lekkasje, då mange av dokumenta berre var i amerikanske hender, seier Michael Mulroy til Reuters.

Mulroy var tidlegare høgt oppe i det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon.

Kjelder i det amerikanske embetsverket understrekar overfor Reuters at etterforskinga framleis er i ein innleiande fase. Dei har ikkje avvist at prorussiske aktørar står bak lekkasjen.

Den blir rekna som eit av dei mest alvorlege tryggingsbrota sidan meir enn 700.000 dokument, videoar og diplomatisk kommunikasjon dukka opp på WikiLeaks sine nettsider i 2013.

Røper hemmelege vurderingar frå krigen i Ukraina

Ukraina trenger store mengder ammunisjon for å hindre at Russland vinn fram med angrepa sine. det er mellom vurderingane i dei lekne dokumenta.

Takka vere smarte manøver frå ukrainske offiserar og dårleg militært handverk frå russisk hald, har ikkje Russland klart å ta kontroll over luftrommet i det dryge året som har gått sidan invasjonen.

Det kan endre seg raskt, om ikkje ukrainarane får ny ammunisjon. Dokument viser at uroa er stor for at dei ukrainske lagera av rakettar til luftforsvarssystema kan vere i ferd med å bli tømte, skriv New York Times.

Avslører etterretning

CNN skriv at avsløringane viser kor djupt amerikansk etterretning har trengt inn i det russiske forsvarsdepartementet og Wagner-gruppa. det viser og at amerikanarane ikkje berre spionerer på fiendar, men og på vener.

Dette gjer at mange fryktar at lekkasjane ikkje berre setter agentars liv i fare, men at dei og kan sette tilhøva til venlegsinna land i fare.