Christie kunngjorde avgjørelsen på et arrangement i New Hampshire onsdag.

– Målet mitt har aldri vært å bare være en stemme mot hatet og spliden og den egoismen som har preget partiet vårt under Donald Trump, sa han.

Han har sagt at dersom det kom et tidspunkt i valgkampen der han ikke kunne se en vei for å nå dette målet, så ville han slutte.

– Og i kveld er det klart for meg at det ikke er noe mulighet til å vinne nominasjonen, og det er grunnen til at jeg avslutter presidentvalgkampen min i kveld, fortsetter han.

Chris Christie ønsker å forsikre seg om at Donald Trump aldri blir USAs president igjen, og sier at dette målet er viktigere enn hans personlige ambisjoner. Foto: AFP

Ukjent visepresident

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters hadde han støtte fra kun 2 prosent av republikanske velgere på landsbasis.

I den samme målingen får tidligere president Donald Trump en oppslutning på 49 prosent.

Donald Trump er altså republikanernes sannsynlige presidentkandidat.

Onsdag nektet Trump å svare konkret på spørsmål om hvem som blir hans visepresident.

– Det kan jeg faktisk ikke fortelle deg. Altså, jeg vet hvem det blir, sa den tidligere presidenten.

Trump kommenterte spørsmålet på et velgermøte sendt på Fox News fra Des Moines, delstatshovedstaden i Iowa.

Donalt Trump vil ikke avsløre hvem som kan bli hans neste visepresident

Rivaler

Dette skjedde samme kveld som de to andre vesentlige kandidatene, Ron DeSantis og Nikki Haley møttes til en TV-sendt debatt fra samme by.

Trump har ikke deltatt i noen av de fem debattene mot de andre kandidatene.

Han ble spurt om han var villig til å knytte bånd med noen av sine nåværende rivaler i kampen om å bli partiet presidentkandidat.

– Ja, sikkert, svarte han.

Christies avgjørelse om å trekke seg fra valgkampen kan hjelpe de andre kandidatene Nikki Haley og Ron DeSantis.

I målingen får de oppslutning på henholdsvis 12 og 11 prosent.

Presidentkandidatene Nikki Haley og Ron DeSantis beskylder hverandre for å snakke usant. Foto: CHIP SOMODEVILLA / AFP

Beskyldninger om usannheter

I TV-debatten mellom tidligere FN-ambassadør Haley og Florida-guvernør DeSantis haglet beskyldningene om at de begge snakker usant.

– Vi trenger ikke nok en lavmælt politiker som bare forteller deg hva hun tror du ønsker å høre for at du skal stemme på henne, for så å bli valgt og gjøre det giverne befaler, sa DeSantis.

Haley viste på sin side til et nettsted hennes valgkampstab har laget for å bevise det de mener er en rekke løgner fra DeSantis.

Hun omtalte motstanderen som «desperat».

Mandag 15. januar starter den formelle kampen om å bli republikanernes presidentkandidat med valgmøter i nettopp Iowa.

23. januar er det primærvalg for begge partier i delstaten New Hampshire.

Støttet Trump, men tok avstand

Trass i at Chris Christie har trukket seg fra valgkampen, står hans mål fortsatt fast:

Han vil forsikre seg om at Donald Trump aldri blir USAs president igjen.

Donald Trump er siktet for bedrageri. Likevel er han en favoritt blant republikanske velgere. Foto: David Dee Delgado / AP

Dette målet er viktigere enn hans personlige ambisjoner, sa den 61-årige tidligere guvernøren onsdag.

Christie var en gang Trumps støttespiller.

Da han selv stilte til valg i 2016, men fikk skuffende resultater, ble han den første av de store partiprofilene til å støtte Donald Trumps kandidatur.

Ved valget i 2020 hjalp han Trump i forberedelsene til debattene, men tok avstand da Trump fremmet feilaktige påstander om å ha vunnet valget.

Christie har etter hvert har trådt fram som den eneste republikanske kandidaten som er villig til å gå i direkte konflikt med Trump.

Han ble likevel aldri regnet som en kandidat med reell mulighet til å nå opp.

I intervjuer har Christie betegnet Trump uegnet som president og sagt at Trump er moralsk ansvarlig for angrepet på Kongressen 6. januar 2021.

Christie har også spådd at Trump kommer til å tape mot demokratenes Joe Biden – med de pågående rettssakene mot Trump som årsak.