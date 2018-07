Trumps tidligere valgkampsjef i retten

18 anklager om skattesvik, hvitvasking av penger og svindel mot banker. Likevel er det ikke tiltalen om økonomiske forbrytelser som gjør Paul Manafort interessant for verdenspressen.

Det er derimot jobben han gjorde da han var valgkampsjef for Donald Trump under presidentvalgkampen i 2016.

Nære bånd til Putin

Karrieren som leder for Trumps team ble kort. Manafort fikk jobben i juni 2016, men måtte trekke seg allerede i august samme år.

Da ble det ble kjent at han hadde mottatt penger, muligens ulovlig, fra partiet til den tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj. Han er en mann med svært nære forbindelser til Russland og Putin.

Men det er ikke Russland-forbindelsen denne rettssaken skal handle om. Dette temaet skal først behandles i en ny rettssak i september.

Tiltalen om økonomisk svindel og skattesvik er likevel alvorlig nok. Flere av anklagene kan hver føre til 30 års fengsel, om han blir kjent skyldig.

Samarbeider med politiet

Rick Gates var Manaforts forretningspartner, men valgte å tilstå og samarbeide med etterforskerne. Foto: Alex Brandon / AP

Å sitte resten av livet bak murene tok ikke Manaforts kollega Rick Gates sjansen på. Han valgte i stedet å tilstå og samarbeide med etterforskerne.

Nå blir han trolig et nøkkelvitne mot Manafort, og kan også komme til å bli det i den neste rettssaken. Han også jobbet i Trumps valgkamporganisasjon.

Trump har helt siden Manafort ble arrestert forsøkt å minimalisere hans rolle under valgkampen, og sier at han jobbet for ham i kortere tid enn det han faktisk gjorde.

Har Trump noe å frykte?

Dersom spesialetterforsker Robert Mueller skulle vinne fram i retten, vil også resten av Muellers etterforskning stå sterkere. Det vil vise at etterforskingen er basert på faktiske hendelser som er prøvbare i retten.

Spesialetterforsker Robert Mueller har ansvaret for granskingen av anklagene om russisk innblanding i presidentvalget i 2016. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Skulle Manafort bli frikjent, blir det derimot en seier både for ham selv og for Trump.

Av de amerikanerne som Mueller hittil har tiltalt er det bare Manafort som ikke har tilstått. Alle de andre har valgt å samarbeide med etterforskerne. Mange lurer på om Manafort regner med å bli benådet av president Trump etter at rettssaken er over.

Andre igjen spekulerer i at han kanskje er enda reddere for russerne enn for både Mueller og Trump.

Møte med russere

Manafort deltok på det etter hvert beryktete møtet med russere i Trump Tower under valgkampen. Der var også Trumps sønn Donald jr. og hans svigersønn Jared Kushner til stede.

De ble lovet å få negative opplysninger om motkandidat Hillary Clinton fra russerne.

Manafort har hatt omfattende kontakt med både ukrainere og russere. Hvis det har vært en sammensvergelse mellom Russland og Trumps valgkamporganisasjon, kan det være noe han har kjennskap til, men som han ikke vil si noe om.

Redd for at russerne kan skade ham?

– Kanskje han er redd for russerne. Bare se hva de har gjort med andre som har forrådt dem,» sier tidligere statsadvokat i Washington D.C. Glenn Kirschner til avisen The Hill.

Han henviser blant annet til forgiftningen av russiske ex-spioner i Storbritannia.

– Hvis han samarbeider med myndighetene, kan han frykte at russerne vil gå etter familien hans, sier Kirschner.

Denne første rettssaken vil trolig vare i tre uker, og starter i dag med utvelgelse av juryen.